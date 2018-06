Producción de "Indiana Jones 5", en problemas

La quinta parte de Indiana Jones, cuyo rodaje debía empezar en abril del próximo año en el Reino Unido, no llegará finalmente a las salas en julio de 2020 por retrasos en la producción, informó la revista Variety.

Fuentes próximas a la producción indicaron a la publicación que el rodaje no comenzará en la fecha prevista y que ha tenido que ser retrasado por varios meses, tal vez incluso un año.

Parte del problema es que miembros clave del equipo creativo tienen que dar aún el visto bueno al guion definitivo. De hecho, la web especializada Collider informó que Jonathan Kasdan, hijo del guionista de "Raiders of the Lost Ark", Lawrence Kasdan, ha sido contratado para elaborar un nuevo guion.

David Koepp, autor de la anterior entrega de la saga, "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull", fue el encargado de redactar el guion original de este quinto título.

Disney anunció en 2016 que Steven Spielberg volvería a ponerse detrás de las cámaras en una nueva entrega de la franquicia con Harrison Ford de nuevo en la piel del intrépido arqueólogo.

Las entregas anteriores de la saga han recaudado casi 2.000 millones de dólares en la taquilla mundial.