Quentin Tarantino y sus cinco actores fetiche

-Agencia Europa Press

El reconocido director norteamericano ha estado al frente de nueve producciones cinematográficas y no es una tarea difícil establecer con cuáles actores se siente mejor respaldado. Uma Thurman, Samuel L. Jackson y Harvey Keitel figuran en la lista de favoritos.

En las nueve películas, contando la flamante Once Upon a Time in Hollywood, que componen la filmografía de Quentin Tarantino, el director de Knoxville ha contado con una serie de actores que se han convertido en una marca tan personal como los es su propio cine. (Le puede interesar: Pitt y DiCaprio, dos talentos que Tarantino unió)

Pero, ¿cuál de los actores fetiche del director es el que más veces ha aparecido en sus películas? (Lea también: Quentin Tarantino: "¡¿A mí qué me importa Twitter?!")

Aunque el propio Tarantino suele aparecer en sus películas, lo que lo convierte en rostro que más veces ha utilizado en su cine, cualquiera que haya visto su propuesta sabe que intérpretes como Uma Thurman, Samuel L. Jackson o Harvey Keitel han sido tan versátiles en su trabajo como memorables en su actuación. (Además: Quentin Tarantino, una carrera en forma de homenaje al cine)

Desde un antiguo especialista hasta el dueto padre-hijo, con algunas caras muy reconocibles por el camino, aquí están los actores y actrices que más han colaborado con Quentin Tarantino.

HARVEY KEITEL

Habitual colaborador de Martin Scorsese, Keitel lleva con Tarantino desde sus inicios, cuando formó parte del grupo de atracadores de Reservoir Dogs. Memorable es su papel como Señor Lobo en Pulp Fiction, pero también apareció en Abierto hasta el amanecer y Malditos Bastardos.

MICHAEL Y JAMES PARKS

Durante mucho tiempo Tarantino fue fan de Michael Parks, hasta que empezó a contar con él en sus películas. Tenía sentido que también le diera la oportunidad a su hijo James. Uno, o los dos, Parks han aparecido en Abierto hasta el amanecer, Kill Bill, Death Proof, Django sin cadenas y Los odiosos ocho.

SAMUEL L. JACKSON

Cuando se ostenta el título de actor con más películas de Hollywood, es normal que un cineasta tan particular como Tarantino quiera contar con él para sus proyectos. Jackson ha estado con el director de Knoxville desde antes de que Pulp Fiction lo catapultase al estrellato, ya que participó en Amor a quemarropa en 1993. Desde entonces ha salido en todas sus películas salvo en Death Proof y Four Rooms.

UMA THURMAN

Si hay alguna actriz que pueda considerarse fetiche de Tarantino, esa es sin duda Uma Thurman. Tras sorprender a todo el mundo con su interpretación en Pulp Fiction, el director la escogió para protagonizar Kill Bill. Pero tras herirse en un accidente en una escena que Tarantino se empeñó en que grabase sin especialistas, no han vuelto a colaborar. Aunque la actriz ha dicho que en un futuro volverá a trabajar con él.

ZOE BELL

Y hablando de especialista, la que fuera la doble de la propia Thurman, Zoe Bell, ha aparecido en más películas de las cualquiera podrías suponer Desde su primera aparición en Death Proof, Bell ha estado en Django sin cadenas, Los odiosos ocho y más recientemente en Once Upón a Time en Hollywood.