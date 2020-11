Exhibidores y distribuidores unen esfuerzos para reactivar la industria cinematográfica, una de las más golpeadas por la crisis de la pandemia, invitando a los colombianos a revivir las emociones del cine con una emotiva campaña que invita a soñar, llorar, reír, sorprenderse y volver a vivir la experiencia desde este 26 de noviembre.

A partir del 26 de noviembre más de 100 complejos y cerca de 540 salas abrirán sus puertas a nivel nacional. Se contará con estrenos para todos los públicos y una cartelera que se renovará cada jueves. De esta forma empieza la campaña de reapertura de la industria cinematográfica en Colombia. (Le puede interesar: “Mujer Maravilla 1984” se estrenará en cines de Colombia el 25 de diciembre de 2020).

Estos serán los estrenos encargados devolver la magia y la emoción a la gran pantalla: Los Nuevos Mutantes, Brujas, Boonie Bears, Break the Silence, Dopamina, Bill & Ted Face the Music, Corpus Christi, Piazolla, Anthropocene, The Empty Man, Tenet, Trolls2, Jóvenes Brujas, Terror de la Laguna, Freaky, La Mujer Maravilla 1984, El Baño, La Princesa y el Dragón, 100% Lobo, Monster Hunter, en otros.

Las personas se podrán programar y consultar con anterioridad la cartelera de las salas de cines. Además, en las cuentas oficiales de Instagram, Facebook, Twitter y Youtube de @volvemosalcine se publicarán novedades de los títulos que se estrenarán, protocolos de bioseguridad e información para tener en cuenta durante esta nueva etapa. (Le recomendamos: “Toy Story”: 25 años de la animación que encantó a los adultos).