El actor pretende seguir expandiendo la saga sobre el detective privado, en parte gracias a lo aprendido trabajando durante más de diez años con Kevin Feige y su equipo de Marvel.

Tras su muerte en Vengadores: Endgame, Robert Downey Jr. ha concluido oficialmente su papel como Iron Man en el Universo Marvel. (Le puede interesar: ¿Quién será el nuevo integrante de los “Vengadores”?)

Pero el actor ha interpretado a otros personajes célebres en su carrera, entre ellos Sherlock Holmes, cuya historia cree que se puede desarrollar de un modo similar al UCM.

En una entrevista durante la apertura del Fast Company’s Innovation Festival, Downey Jr. y su esposa, la productora Susan Downey, hablaron sobre el futuro de la franquicia de Sherlock Holmes, que pretenden seguir expandiendo todo lo posible, en parte gracias a lo aprendido trabajando durante más de diez años con Kevin Feige y su equipo de Marvel.

"En éste momento, sentimos que no hay ningún universo de misterio construido en ninguna parte, y Arthur Conan Doyle es la voz definitiva en ese mundo según mi opinión”, explicó el actor Robert Downey Jr., refiriéndose al futuro de Sherlock Holmes más allá de la tercera película. (Le puede interesar: Primeras imágenes oficiales de “Wandavision” y “The Falcon and the Winter Soldier”)

“Entonces, para mí, ¿por qué hacer Sherlock Holmes 3 si vas a poder expandirlo con spin-offs diversos, de otros tiempos y con otros elementos?”, añadió. (Además: “WandaVision”: la serie de Marvel que durará como una cinta de seis horas)

Fue entonces cuando Susan Downey añadió que es una gran idea hacer spin-offs, y expandir la historia de Sherlock Holmes dentro de su propio universo. “Creemos que existe la posibilidad de expandirlo más”, dijo. “Personajes derivados de la tercera película, tal y como está pasando en el panorama televisivo, como lo están haciendo Warner y HBO”.

Son muchos los estudios que han intentado replicar el éxito de Marvel con poco acierto, como Transformers o el Dark Verse de Universal. Pero Downey cree que Sherlock Holmes será diferente por varios motivos, entre ellos las enseñanzas aprendidas de Feige.

“Creo que la década de tutela y observación, que ambos vivimos con Marvel, verlos construir y ver todas las oportunidades que te brinda, fue invaluable. Fue como una clase magistral. Realmente sabían muy bien lo que estaban haciendo y tienen a ese equipo de profesionales que han logrado convertir los cómics en la franquicia más exitosa hasta la fecha”, sentenció la productora.

En principio, el estreno de Sherlock Holmes 3 está previsto para diciembre del próximo año, aunque el filme ni siquiera ha comenzado su producción.