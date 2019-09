"WandaVision": la serie de Marvel que durará como una cinta de seis horas

-Agencia Europa Press

El Universo Cinematográfico Marvel ya está listo para adentrarse en su Fase 4 y uno de los primeros títulos en lanzar será WandaVision, la serie centrada en la Bruja Escarlata y Visión. (Le puede interesar: Esta es la desgarradora escena eliminada de "Avengers: Endgame")

Los protagonistas Paul Bettany y Elizabeth Olsen ya han dado las primeras claves de la historia, que según el actor se parecerá más a "una película de seis horas" que a una serie de televisión. (Lea también: El mensaje con el que James Cameron felicitó récord de "Avengers: Endgame")

En una entrevista para MTV, Bettany bromeó asegurando que creía que iba a ser despedido cuando le propusieron participar en la serie, pero en su lugar, le presentaron "esta idea para una especie de película de seis horas que nunca hubiera imaginado". (Además: ¿Cuál escena de "Vengadores: Endgame" hace llorar a su director?)

Un proyecto que el actor calificó de "vanguardista, extraño e intrincado" y que, aunque resultará familiar a los fans en su desarrollo, "el punto en el que comienza es muy raro".

Queda en el aire cómo resolverá la serie la presencia de Visión, personaje que ha muerto en múltiples ocasiones a lo largo de la saga.

"Gracias a la genialidad de Marvel y Kevin Feige habrá una respuesta para eso", comentó, asegurando que la resolución lo sorprendió tanto a él como a su compañera de reparto.

Por su parte, Olsen adelantó que la ficción aportará un tono de "sitcom", además de confirmar que jugará con diferentes lapsos. Pero a pesar de estar cargada de novedades, la intérprete tranquilizó a los fans señalando que WandaVision también hará referencias al "mundo familiar que conocemos de Marvel. Será como una mezcla".

Con el rodaje previsto para los próximos meses, WandaVision se estrenará en Disney + en primavera de 2021, y su historia se unirá a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, próxima película protagonizada por Benedict Cumberbatch que llegará a los cines de todo el mundo el 7 de mayo de 2021.

Scott Derrickson regresa para dirigir la secuela que, según Olsen, actualmente está perfilando su guión.