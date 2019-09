Shakira lanza tráiler de "El Dorado World Tour" que presentará en cines

Redacción cine

Shakira presentó el tráiler de "El Dorado World Tour", concierto que proyectará en cines de 60 países, y que en Colombia se podrá ver en las salas de Cinépolis y Cinemark.

El espectáculo en su mayoría grabado en Los Ángeles (aunque incluye escenas de otros conciertos en Europa y América Latina) recopila la gira con la que Shakira volvió a los escenarios, pero cuyo comienzo tuvo tropiezos ya que la artista barranquillera sufrió en 2017 una hemorragia en las cuerdas vocales.

Finalmente, la gira se presentó en 22 países y fue vista por casi un millón de personas, quienes disfrutaron en vivo éxitos como "Hips Don’t Lie", "Waka Waka (This Time for Africa)" o "Estoy Aquí". (Puede leer: Desestimada la demanda de plagio contra Shakira por la canción "La bicicleta").

“'El Dorado World Tour' fue una de las giras más especiales de mi carrera. Después de recuperar mi voz, mis fans me inspiraron a que volviera al escenario como siempre han hecho. Es algo increíble y surreal que pueda volver a recordarlo con ellos una vez más en salas de cine de más de 60 países. Yo sé que mis fans han estado pidiendo este concierto en mis redes sociales y ahora ya está listo para ser mostrado. Espero que sea una experiencia que tanto yo como las personas que me han ayudado en toda mi carrera podamos recordar”, dice la artista. (Le puede interesar: "No existe ninguna deuda", Shakira se defiende en diligencia de fraude fiscal en España).

El espectáculo cinematográfico de "El Dorado World Tour" fue dirigido por Shakira y James Merryman, quienes fusionan el concierto con narraciones en primera persona en las que ella explica cómo fue crear y sacar adelante esta gira de conciertos.

"El Dorado World Tour" se proyectará en Colombia en las diferentes salas de Cinépolis y Cinemark los días 13 y 15 de noviembre de 2019.