Shakira: "He tenido que vivir los momentos más duros de mi carrera"

Redacción música

Por medio de un largo y emotivo mensaje, Shakira anunció que su gira "El Dorado", la primera que haría en seis años, definitivamente no comenzaría este año. La barranquillera ya había dado pistas hace unos días cuando, un día antes de que el tour comenzara en Colonia (Alemania), informó que debido a los ensayos sus cuerdas vocales habían "quedado dañadas".

Los médicos le recomendaron reposo vocal, pero los planes para realizar los conciertos de París, Amberes y Ámsterdam seguían adelante, aunque no por mucho tiempo. Este martes, la cantante comunicó que "desafortunadamente la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación".

Por tal razón, "El Dorado World Tour" se postergará hasta 2018.

Shakira ya tenía todo listo para el comienzo de la gira musical. Durante semanas se dedicó a publicar en redes sociales todos los detalles, desde su entrenamiento físico hasta la selección de canciones.



Shakira



Era su regreso a los escenarios, pues la última vez que realizó un periplo musical fue entre 2010 y 2011 con "Sale el Sol World Tour". Cuando terminó de ofrecer los más de 100 conciertos en todo el mundo, Shakira se dedicó su faceta personal, pues en 2013 y 2015 les dio la bienvenida a sus hijos Milan y Sasha, fruto de su relación con el futbolista Gerard Piqué. (Galería Shakira cumple 40 años y Gerard Piqué 30).

Aunque en estos años la cantante no se apartó de la industria musical, "El Dorado World Tour" significaba el reencuentro con los fans.

"Me duele mucho no poder cantar este mes, por aquellos que han hecho hasta lo imposible para conseguir entradas y acompañarme en los diferentes países de Europa", escribió en sus redes sociales la colombiana, quien también dijo que en las próximas semanas se dedicará al reposo para lograr su recuperación total.

"Espero poder superar esta dura prueba y volver a los escenarios lo antes posible para volver a escuchar mi voz unida a la de ustedes", finalizó el mensaje Shakira.

Con "El Dorado World Tour" Shakira promocionaría su nuevo trabajo, que es el undécimo álbum de estudio, y que incluye éxitos como "La bicicleta", "Chantaje", "Me enamoré" y "Deja vu". (Ver Piqué protagoniza "Me enamoré", nuevo video de Shakira).