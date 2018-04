Steven Spielber: "La realidad virtual es una prisión si tienes una personalidad adictiva"

Europa Press

El director Según Spielberg ya había experimentado la realidad virtual antes de leer el libro Ready Player One, del escritor Ernest Cline y de involucrarse de lleno en el proyecto de hacer su versión cinematográfica. "Al ponerme las gafas, estaba en otro mundo. Me sentí separado de este mundo y me sentí muy atraído por ese otro mundo, imaginación de otra persona. Cada vez que me quitaba las gafas y regresaba al mundo real, estaba un poco desilusionado", cuenta el cineasta.

Según Spielberg, la realidad virtual puede ser sinónimo de libertad si se tiene autocontrol, pero también te puede atrapar. "Es una prisión si tienes una personalidad adictiva y quieres pasar todo el tiempo en el OASIS y muy poco tiempo en tu propia vida real", afirma.

Para el reconocido director, la adicción de los jóvenes de hoy día a las redes sociales es algo parecido a la una obsesión por un mundo virtual y, en su opinión, "el mundo del OASIS está empezando a suceder en la vida real".

Un universo virtual fantástico

En Ready Player One, el mundo está al borde del caos y del colapso en el año 2045. Sin embargo, la gente ha encontrado la salvación en OASIS, un enorme universo de realidad virtual creado por el brillante y excéntrico James Halliday (Mark Rylance).

Cuando Halliday muere, deja su inmensa fortuna a la primera persona que encuentre un huevo de Pascua digital que ha escondido en algún lugar de OASIS, desatando una competición que tiene enganchado al mundo entero. Cuando el joven e insólito héroe Wade Watts (Tye Sheridan) decide unirse a la competición, se ve inmerso en una vertiginosa caza del tesoro, controlada por el mundo real, en un universo fantástico de misterios, descubrimientos y peligros.

Los actores Tye Sheridan, Mark Rylance, Olivia Cooke, Ben Meldensohn, Simon Pegg, Lena Waithe, T. J. Miller, Hannah John-Kamen, Philip Zao y Win Morisaki forman el reparto de esta película de acción y ciencia ficción.