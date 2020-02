Taika Waititi esconde su Óscar y Brie Larson lo pilla 'in fraganti'

Taika Waititi se alzó con el premio al mejor guion adaptado por el libreto de "Jojo Rabbit" en los Oscar 2020; pero a pesar de la alegría del triunfo, la estatuilla puede resultar una carga durante la larga gala, y por eso Waititi decidió dejarla a un lado durante unos minutos... escondiéndola bajo una butaca.

El momento, en el que Waititi estaba convencido de que nadie lo miraba y colocaba su premio bajo la butaca de delante, fue capturado por Brie Larson, quien compartió el video en su perfil de Instagram. La imagen muestra a un hilarante Waititi escondiendo su Óscar bajo el asiento, y mirando a los lados con la misma expresión de quien está cometiendo una travesura.

Al percatarse de que está siendo observado, Taika Waititi sonríe y hace como si no hubiera pasado nada, con un gesto infantil que ha conquistado a todos los fans del director.

Taika Waititi putting his trophy under the chair in front of him is an absolute mood. #Oscars



: Brie Larson's IG storypic.twitter.com/MGnrw7r0QB