View this post on Instagram

#BiennaleCinema2020 #Venezia77 #TildaSwinton, Leone d’Oro alla carriera, sul Red Carpet del Palazzo del Cinema in occasione della serata di apertura della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. . . #TildaSwinton, Golden Lion for Lifetime Achievement, walks the Palazzo del Cinema’s Red Carpet on the occasion of the 77th Venice International Film Festival’s Opening Night. . 📷 @jacopo_salvi