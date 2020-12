La película, que tiene fecha prevista para noviembre de 2021, reanudó su rodaje bajo estrictas medidas de bioseguridad. Sin embargo, no todas las personas del equipo las cumplen, lo que hizo que el actor y productor regañara a su equipo.

Tom Cruise está inmerso en el intenso rodaje de “Misión Imposible 7”, que se desarrolla estos días en Londres bajo estrictas medidas anticovid, que no son respetadas por todos los miembros del equipo al pie de la letra. Fuentes cercanas al rodaje han asegurado que el intérprete estalló en pleno rodaje y reprendió a dos trabajadores que no respetaban las medidas de seguridad.

Según revela un audio filtrado por el periódico The Sun, el protagonista vio a dos miembros del equipo demasiado cerca el uno del otro frente a la pantalla de un computador. Aparentemente el artista les dijo: “Si los veo haciéndolo de nuevo, estarán despedidos”. (Le recomendamos: “Wolfwalkers”, magia cinematográfica hecha a mano y en 2D).

En un audio obtenido por el tabloide británico se puede escuchar a Cruise diciendo: “Somos el ejemplo a seguir. En Hollywood están haciendo películas ahora mismo gracias a nosotros. Porque creen en lo que estamos haciendo. Hablo por teléfono con todos los estudios por la noche, las compañías de seguros, los productores y nos están observando y tomando de ejemplo para hacer sus películas. Estamos creando miles de puestos de trabajo. No quiero volver a verlo nunca. ¡Nunca!”, aseguró el actor.

“Díganle a la gente que está perdiendo sus hogares porque nuestra industria está cerrada. No van a poner comida en su mesa ni a pagar su educación universitaria. Pensando en eso me acuesto todas las noches: ¡El futuro de esta industria!”, grita Cruise en la grabación. “Así que lo siento, no quiero sus disculpas. Ya lo he dicho, es lo que quiero, y si no lo hacen, están fuera. ¡No vamos a cancelar esta película! ¿Entendido?”, añadió.

“¿Lo he dejado claro? ¿Entienden lo que quiero? ¿Entienden la responsabilidad que tengo? Porque escucharé sus razones, y si no pueden ser razonables y yo no puedo lidiar con sus lógicas, estarán despedidos. Eso es todo. Confío en ustedes para que estén aquí”, sentencia. (Le puede interesar: Gal Gadot protagoniza el lanzamiento virtual de “Wonder Woman 1984”).

El rodaje de “Misión Imposible 7″ se vio afectada recientemente cuando 12 personas en el set en Italia dieron positivo por COVID-19. La producción se reanudó una semana después y actualmente se desarrolla en el Reino Unido. Dirigida por Christopher McQuarrie, la película se estrenará el 19 de noviembre de 2021.