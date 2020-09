Viggo Mortensen recibe el Premio Donostia 2020

View this post on Instagram

🗣️ Viggo Mortensen: ❣️ "La vida es un regalo" ❣️ "Bizitza opari bat da" ❣️ "Life is a gift" • 🏆 Viggo Mortensen recoge el Premio Donostia del Festival de manos del cineasta Agustín Díaz Yanes, en reconocimiento a una trayectoria de más de 35 años 🏆 Viggo Mortensenek Zinemaldiaren Donostia saria jaso du Agustín Díaz Yanes zinemagilearen eskutik, 35 urteko ibilbideari aitortza gisa 🏆 Viggo Mortensen collects the Donostia Award at San Sebastian Festival from the filmmaker Agustín Díaz Yanes, in recognition of a career of more than 35 years • • @caramelfilms @hanway_films #ViggoMortensen #DonostiaSaria #PremioDonostia #DonostiaAward #FallingFilm #DonostiaZinemaldia #Donostia #Zinemaldia #FestivaldeCine #SanSebastian #FilmFestival #SSIFF