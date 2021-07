¿Cuáles son los signos más rebeldes del zodiaco?

Su lógica de vida no es ir en contra del sistema, a ellos les gusta defender su forma de ser y conseguir a como dé lugar sus objetivos para triunfar en la vida.

Acuario

Aunque son tranquilos y muy pacíficos, no guardan silencio a la hora de manifestarse cuando no les gusta o están en desacuerdo. Son justos, y pocas veces dan su brazo a torcer frente a situaciones injustas. Son difíciles de convencer y muy tercos por naturaleza, aunque en este caso no es una debilidad, ya que su seguridad es tan fuerte que saben cuando sentarse en su posición hasta conseguir lo que quieren.

Aries

Tienen serios problemas con la autoridad. Nunca tienen una ruta trazada y la verdad es que no escuchan razones de nadie. Siempre encuentran en cualquier eventualidad de la vida un “pero”, así todo esté bajo control. Puede pasar por grosero cuando no se hace su voluntad, porque se cierra en sus ideas, se encapricha y no hay nada que lo saque de ese estado de ensimismamiento.

Sagitario

Se cuestiona constantemente. No les importa en lo más mínimo saltarse las reglas, y saben que si lo hacen descubrirán más cosas para poder sintiendo rebeldía. No les gusta que les impongan nada, confían su intuición y muy pocas veces usan la razón. En ocasiones se ven sumergidos en problemas donde las consecuencias por su rebeldía son irreparables, viéndose afectados en el plano afectivo, emocional y laboral.

Conoce qué dice tu horóscopo para hoy visitando: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/