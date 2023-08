Daniel Sancho, la noticia de un asesino convertida en espectáculo

Daniel Sancho es señalado de ser el responsable del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Foto: EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN

La noticia del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta hizo eco en todo el mundo. Basta con navegar en Internet para encontrar que, desde diferentes aristas, medios colombianos y españoles hablan del crimen cometido por el chef español Daniel Sancho, para quien la Policía de Tailandia pidió la pena de muerte.

Sin embargo, entre ese amplio y extenso cubrimiento periodístico, resaltan algunos contenidos que son cuestionados por la narrativa del asesinato y la forma en la que se refieren a la víctima y al victimario.

La antropóloga Mónica Godoy, en un artículo publicado en el medio Razón Pública, titulado Los medios convierten a los asesinos en víctimas, critica y cuestiona la labor de la prensa española, que, asegura, ha creado una campaña de solidaridad para con su compatriota Daniel Sancho.

Godoy cita una columna de opinión del escritor español Salvador Sostres Tarrida titulada “Dani en Tailandia” y que fue publicada en el diario ABC. En dicha publicación, el autor señala que el accionar de Sancho es el resultado de una supuesta violencia ejercida por parte del cirujano colombiano, a quien parece cuestionar por su orientación sexual.

“El tipo de presión, la “jaula de cristal” a la que Daniel Sancho estaba siendo sometido, no se puede tratar a la ligera y constituye una violencia psicológica muy intensa y sibilina, a la que cedes sin darte cuenta y cuando quieres reaccionar lo intentas y no puedes y enloqueces. Dani ha sido víctima de lo que mi abuela llamaba, cuando podíamos hablar en libertad, la mala leche del maricón, que es retorcida, perversa, desesperante y puede llevarte a la enajenación”, escribe Sostres.

A reglón seguido, el español asegura que Tailandia es un “país endiablado que propicia en ti lo atroz… desborda los límites civilizados. Dani Sancho se vio superado por el secuestro mental de un gay retorcido y mañoso”.

Estas aseveraciones han sido repudiadas y tildadas de homofóbicas. Víctor Gutiérrez, waterpolista y político español gay, escribió en su cuenta de Twitter que “aparte del insoportable tufo homófobo, creo que es inadmisible que se pueda publicar una barbaridad de tal calibre”.

Godoy señala que esta publicación, además de ser una ofensa a la orientación sexual de Arrieta, hace que su victimario termine por ser concebido como una víctima. “En pocas palabras, el escritor justifica al asesino, lo declara la verdadera víctima que no tuvo otra salida que cometer ese crimen para liberarse. Esto sin el más mínimo gesto de compasión con Edwin Arrieta y su familia. Le falto poco para que escribiera que Dani, como lo llama, le hizo un favor al mundo al erradicar a un ser infrahumano que se merecía morir”, señala la autora.

Además de la justificación del homicidio, se ha reprochado el excesivo uso de adjetivos que parecen crear una atmosfera lastimera y de tragedia por la situación judicial que enfrenta Sancho, de quien algunos medios no han dudado en exaltar sus atributos físicos, como lo expone Godoy, que hace referencia a la portada de la revista de farándula española Diez Minutos, en donde aparece una foto sin camisa de Daniel, acompañada de un título que dice: “El drama de Rodolfo Sancho”, refiriéndose al actor y padre del confeso asesino, de quien incluyen un fragmento de su declaración: “Soy culpable. Estaba obsesionado conmigo”.

¿Tú te crees que la portada de esta revista es normal? ¿Que aparezca Daniel Sancho en portada cual modelo se tratase después de todo lo acontecido? De verdad cada día me repugnan más este tipo de medios 🤮 pic.twitter.com/IOcLuWpoNA — Shyrene ✨ (@ultimazul) August 9, 2023

Otra portada que se convirtió en objeto de críticas fue la de la revista española Semana que publicó un titular que decía: “Daniel Sancho. Todas las imágenes de su vida, ahora truncada”, lo que al igual que la portada del torso desnudo del chef español, desató una avalancha de comentario de internautas que cuestionan estas publicaciones, que han sido catalogadas como blanqueamiento informativo y una espectacularización del homicidio y el dolor de una familia.

Que la vida truncada es la de Daniel Sancho, tócate los c*jones Mariloles pic.twitter.com/oMiCqJWLEs — Neska (@nes_ka07) August 9, 2023

“Qué poca vergüenza tenéis sacar a un asesino en portada y encima con la agravante de descuartizador”, escribió un usuario de Twitter, red social, donde otra persona publicó: “lo de Daniel Sancho ha servido para confirmar una verdad universal: si eres guapo, se te perdona todo.

Para muchos usuarios en redes sociales, el tratamiento que se la ha dado la noticia está estrechamente ligado a la relevancia mediática de este personaje, que es hijo de un actor reconocido, pero que además es joven y apuesto.

Periodistas del programa “El Tren” de RCN Radio, compartieron el audio de una llamada que tuvo Sancho, en vivo, con una reportera del ‘El programa del verano’, en la que el hombre aseguró que las autoridades del país asiático lo estaban tratando bien, hasta el punto de tenerlo en un hotel de lujo y dejarlo usar el teléfono, por su “actitud colaborativa”.

“Estoy muy bien, la policía me trata muy bien. Para que te hagas una idea de lo bien que me tratan, estoy cenando con ellos en el mejor hotel de isla, Anantara”, dijo Daniel. Sin embargo, Jorge Lunque, periodista del mismo medio, quien se encuentra en el lugar de los hechos, comprobó que esa versión aportada por Sancho es falsa. “Daniel Sancho no estuvo cenando en ese restaurante con 20 policías como nos podíamos imaginar todos sentados alrededor de una mesa de forma distendida. Eso es falso. Nos lo dijeron los camareros y nos lo dijeron las recepcionistas”, indicó el periodista.

Jorge Luis Balaguera, coordinador entretenimiento RCN Radio señaló que “lo de Daniel Sancho lo están viendo como un matrimonio y no como un asesinato”. Igualmente, el periodista indicó que si este sujeto “fuera negro, el tratamiento de la prensa española sería muy diferente a la forma que le han dado a este caso”.

De hecho, en las últimas horas el medio español Diez Minutos en una nota que titula “Daniel Sancho habla, por primera vez, de su novia y de por qué fue a Tailandia” ofrece detalles poco relevantes sobre una supuesta relación amorosa del chef.

“El chef, detenido como sospechoso del asesinato de un médico colombiano, llevaba 5 años con su novia con la que pretendía reencontrarse en el país asiático (...)“Fui a Tailandia porque venía mi novia. Ella no me va a esperar, ni debe. Que sea feliz y siga con su vida. Esto no es la antigua Roma y no estoy conquistando la galia. Llevábamos cinco años juntos”, apunta con tristeza”.

La antropóloga Mónica Godoy, en su texto publicado en Razón Pública, señala que varios medios de comunicación “tuvieron un objetivo que explica el punto de vista con el cual informan sobre estos hechos: manipular las emociones de la opinión pública para generar simpatía hacia los asesinos. ¿Cuál es la razón? Una posible respuesta es la necesidad de reafirmar las jerarquías y desigualdades sociales, raciales y sexuales en la sociedad”.

Al parecer, el impacto mediático ha sido tanto que, de acuerdo con el diario La Razón, desde que se supo del asesinato, los seguidores de Daniel y Rafael Sancho han aumentado. “El perfil de Instagram de Rodolfo Sancho ahora echa fuego, pues suma seguidores nuevos cada hora desde hace dos semanas... La cuenta de YouTube de Daniel Sancho es ahora muchísimo más popular que era antes. Es más, su fama ha crecido tanto, que algunos vídeos de sus recetas y consejos culinarios ha multiplicado sus reproducciones de forma masiva”, informó el medio mencionado.