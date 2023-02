Piqué y Clara Chía: “la entrevista” que nunca se hizo, pero que se viralizó

Clara Chía y Piqué Foto: Redes sociales - Europa Press

En las últimas horas se viralizó un video en donde se ve al exfutbolista Gerard Pique tomado de la mano de su actual novia, Clara Chía, cuando son abordados por un periodista de la agencia Europa Press.

Varios medios de comunicación, que hicieron eco de la situación, calificaron el momento como “la primera entrevista” que concede la pareja. “Piqué y Clara Chía por fin rompen el silencio y hablan de su romance; reaccionan a rumores sobre Shakira”, titulo alguno. “Clara Chía y Piqué responden por primera vez preguntas de la prensa”, escribió otro. Pero, ¿realmente fue una entrevista? Por lo que se ve en las imágenes que se viralizaron estuvo lejos de serlo, pues mientras Piqué y Chía caminan, por momentos accidentadamente para evitar al reportero, este lanza preguntas, que más paren comentarios y que los “entrevistados” nunca se detienen a responder.

(Lea también: Grammys 2023: Adele y ‘La Roca’ finalmente se conocieron)

Quien graba el momento busca respuestas a algunas situaciones de las que los medios no dejan de especular desde que se confirmó el divorcio de Shakira y Piqué. Incluso el periodista hizo referencia a “un ataque de ansiedad” que, dicen algunos medios de comunicación, afrontó Chía. y por el cual tuvo que ser internada. Al respecto, en entrevista con el TeleCinco, un familiar de la joven dijo: “Es mentira. No ha estado ingresada. Completamente mentira”.

De hecho, una de las preguntas del reportero que los aborda carece de información verídica, pues dice que el cumpleaños de Clara Chía es el jueves 7 de febrero . “Pero qué te haz tomado. No es mañana”, lo corrige el exfutbolista.. La joven cumple años en abril.

Shakira, Piqué, Clara Chía y Bizarrap siguen siendo, además de los protagonistas de un rollo de amor, desamor y música, las palabras más consultadas en los motores de búsqueda en internet y, en consecuencia, la excusa para llenar las parrillas de programación de los medios de comunicación. Clics, tráfico y audiencia.

¿Hay algo más? ¿Por qué seguimos con tanto interés este tema? En una columna publicada en El País de España, la escritora Nuria Labari comenta: “La razón principal es que su ruptura nos permite identificar nuestras necesidades y deseos con uno de los adversarios. Es un hecho: seguimos contando historias de amor porque nos ayudan a entender quiénes somos. Y eso es lo que está expresando la gente en Twitter cuando opina del culebrón Shakira y Piqué: así soy yo en el amor. Porque la ruptura de estos dos fomenta la catarsis con la eficacia de una tragedia griega”.

Gerard Piqué y Clara Chía, juntos de la mano y entre risas, responden por primera vez a preguntas de la prensa, también a las informaciones que apuntaban a un posible ataque de ansiedad de la pareja del futbolista https://t.co/RtT7xTpXJL pic.twitter.com/f4jVqm8JDp — Europa Press (@europapress) February 6, 2023

Su ruptura, se lee en El País, “nos permite identificar nuestras necesidades y deseos con uno de los adversarios. Seguimos contando historias de amor porque nos ayudan a entender quiénes somos (...) Sin embargo, lo genial de la historia de Shakira y Piqué es que introduce un cambio de paradigma en la construcción del desamor. Mientras que en el siglo XX los amantes eran separados por realidades absolutas que se imponían a su amor (como la Guerra Mundial, en el caso de Ilsa y Rick), la ruptura de Shakira y Piqué no es otra que la de un matrimonio mal construido: exceso de fama, de acción y de protagonismo por ambas partes”.

Esta no es la primera entrevista - no entrevista que circula por allí. En esta, que también fue usada por varios medios para sugerir que la pareja había “hablado” por primera vez y en exclusiva, tal vez los “entrevistados” ni escucharon lo que les decía la periodista que los aborda.

Clara Chía sonriente y derrochando complicidad con Piqué tras su supuesto ataque de ansiedad pic.twitter.com/XU8z5wxxlV — VIDEOVLOG DE IGNACIO (@ignacio_vlog1) January 31, 2023

Esta no es la primera vez que, bien sea una pareja de celebridades o una persona en particular, reciben un trato similar de los medios de comunicación.

Más noticias de Gente Tito Pucceti se recupera de una cirugía que retrasó por casi 10 años El periodista deportivo se sometió a una cirugía en su espalda debido a un fuerte dolor que padecía desde hace varios años. Después de su operación contó detalles de su recuperación y cuáles eran las causas de sus dolencias. ¿Por qué retrasó tanto este proceso? Lea también Tito Pucceti se recupera de una cirugía que retrasó por casi 10 años El “Flaco” Solórzano aclaró rumores sobre su situación económica: “da piedra” En días pasados se aseguró que el reconocido actor Fernando “El Flaco” Solórzano estaba pasando por una mala situación económica, pero él salió a desmentir esa información. Lea también El “Flaco” Solórzano aclaró rumores sobre su situación económica: “da piedra”

Además de Clara Chía y Pique, otros casos de acoso de la prensa

Britney Spears: Una de las artistas más influyentes en la década de los 2000 fue sin duda Britney Spears, que con su “Oops!...I Did It Again” y “Baby One More Time”, logró cautivar al mundo como una de las artistas pop más influyentes en la música a los 16 años. Fue catalogada como la Princesa del Pop y su patrimonio actualmente es de 60 millones de dólares, según la revista especializada, Forbes.

La cantante, al ser una estrella adolescente que tuvo sus inicios en Disney Channel, creció frente a las cámaras, lo que hizo que, en varias ocasiones, el hecho de pasar por momentos difíciles, no tardarían en ser la primera plana de los medios estadounidenses.

En el documental presentado por Netflix, “Britney vs. Spears”, se muestra como la cantante fue víctima del acoso mediático que la llevó a tener problemas con la depresión, el alcohol y las drogas, y cómo su familia se aprovechó de su vulnerabilidad durante varios años. Actualmente, la Princesa del Pop se ha mostrado feliz en redes sociales, compartiendo con sus seguidores fotos de su último matrimonio y varios colegas han mostrado su cariño y apoyo a la estrella pop.

(Le puede interesar: Carlos Vargas explicó si integrante de “La Red” se fue del programa, esto dijo)

Meghan Markle y el Príncipe Harry: Otro de los casos más sonados en los últimos años relacionado con la irrupción constante de los medios de comunicación en vidas privadas, ha sido el caso de la actriz estadounidense Meghan Markle y el Príncipe Harry, hijo del rey Carlos III de Reino Unido.

Su situación ha sido comentada por varios medios británicos desde el inicio de su relación en 2016 y se fue intensificando después de su boda en 2018, cuando empezaron a correr los rumores del Palacio de Buckingham sobre la supuesta mala relación que llevaban la duquesa de Sussex, y la duquesa de Gales, Kate Middleton.

En 2020, la pareja decide cortar sus relaciones y funciones con la Corona Real Británica y se mudan a California a comenzar una nueva vida. Durante varias entrevistas, su documental en Netflix y la publicación del libro autobiográfico del Príncipe Harry, “Spare”, los duques han comentado que han sido hostigados por la prensa, señalando que en varias ocasiones se vieron desamparados por la monarquía.

“Quitaron la seguridad. Todo el mundo sabía donde estábamos”, señaló Markle en el tráiler de “Harry y Meghan”, serie documental que fue estrenada en dos volúmenes en 2022.