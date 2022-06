Desde Madrid, el cantante Sebastián Yatra ejerció como jurado de votación

El cantante colombiano se ofreció ante la embajada de Colombia en Madrid como jurado de votación para poder votar en la segunda vuelta. Foto: Instagram/ Sebastián Yatra

Sebastián Yatra acudió en días pasados a la embajada de Colombia en la capital española, donde se encuentra por asuntos laborales, para ofrecerse como jurado de votación en la segunda vuelta de elecciones presidenciales y así poder ejercer su derecho al voto.

“Hoy es un día en el que nos la jugamos toda. Sé que nuestro país va a salir adelante, junto y unido. Siento que pase lo que pase va a haber un cambio y es importante que salgamos a votar, y no votemos en blanco”, declaró el cantante a periodistas de RCN en España.

A través de Instagram, Yatra reveló que tomó la decisión de ser jurado en estas elecciones ya que actualmente reside en Madrid, donde trabaja como jurado en el programa La voz kids y no pudo viajar a Medellín, ciudad donde está habilitado para votar.

El cantante, además, afirmó al medio colombiano que “Tenemos que crecer, cambiar las cosas y nuestra mentalidad; superar obstáculos y no repetir lo mismo que siempre hemos hecho. Siento que pase lo que pase hoy, va a haber un cambio. Es importante que salgamos a votar y que no votemos en blanco, porque al final el blanco y no votar es lo mismo, es dejar que otra gente tome la decisión por nosotros”.

Sebastián Yatra permanecerá en el puesto de votación hasta las 4:00p.m. y realizará labores de conteo de votos como parte de su papel como jurado.