Disney revela que está trabajando en un “live-action” de ‘Moana’

La película animada 'Moana' recibió dos nominaciones a los Premios Óscar en 2017. Foto: Wallpaper by slayerxx22

La película animada de Disney ‘Moana’, estrenada en 2016, está en las primeras etapas de adaptación a acción real, según fue revelado hoy por el presidente de la compañía, Bob Iger, con un mensaje pre grabado en la reunión anual de accionistas. Uno de los protagonistas del filme, Dwayne Johnson, fue el encargado de grabar el anuncio desde la isla de Hawaii.

Johnson será uno de los productores de la nueva versión de ‘Moana’, junto a “Dany García e Hiram García a través de Seven Bucks Productions, así como Beau Flynn a través de Flynn Picture Co. Los productores ejecutivos incluirán al actor de voz original de Moana, Auli’i Cravalho, así como a Scott Sheldon de Flynn Picture Co. El guionista de la película original, Jared Bush. , también conocido por su trabajo en las películas de Disney Encanto y Zootopia, y la profesional de la industria samoana Dana Ledoux Miller también participarán en la producción, aunque aún no está claro en qué capacidad”, según informó Deadline.

Le sugerimos: Marvel presenta tráiler de “Invasión Secreta” protagonizada por Samuel L. Jackson

El largometraje, que relata la historia de una joven polinesia que se embarca en una aventura en el Océano Pacífico con el objetivo de salvar a su pueblo luego de que Maui desencadena una maldición sobre las islas, se une a la lista de películas animadas adaptadas a acción real que Disney ha venido desarrollando desde 2017 con ‘La bella y la bestia’, en 2019 con ‘Aladín’ y, próximamente, ‘La sirenita’. Sean Bailey, Presidente de producción cinematográfica de Walt Disney Studios, afirmó que “todavía es pronto, pero la idea de trabajar con estos fantásticos socios para contar una historia tan significativa en un lienzo de acción en vivo, particularmente cuando celebramos los 100 años de narración de historias en Disney, es emocionante”.

Podría interesarle: Las películas colombianas que estarán en el Colombian Festival Film de Nueva York

De acuerdo con Deadline, la adaptación a acción real se esforzará por celebrar “las islas, las comunidades y las tradiciones de los isleños del Pacífico vistas a través de los ojos de una mujer joven ansiosa por abrir su propio camino”. En el video Johnson aseguró que “me siento profundamente honrado y abrumado por la gratitud de llevar la hermosa historia de Moana a la pantalla grande de acción en vivo. Esta historia es mi cultura, y esta historia es emblemática de la gracia y la fuerza guerrera de nuestro pueblo. Llevo esta cultura con orgullo en mi piel y en mi alma, y esta oportunidad única en la vida de reunirme con Maui, inspirada por el maná y el espíritu de mi difunto abuelo, el Gran Jefe Peter Maivia, es muy profunda para mí.”

Mientras que Cravalho afirmó en un comunicado que su personaje “ha tenido un impacto tan profundo en la forma en que pensamos en las princesas de Disney. La fuerza y la perseverancia de Moana son inspiradoras para el público de todo el mundo, para mí y para todos los que ayudaron a darle vida. Tengo muchas ganas de compartir su historia de una manera completamente nueva”.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖