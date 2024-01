El hijo de Griselda Blanco críticó a Sofia Vergara por hacer ver “fea” a su madre

Sofía Vergara interpretando a Griselda Blanco en 'Griselda'. Foto: ELIZABETH MORRIS/NETFLIX - Cortesía Netflix

El 25 de enero se estrenó en Netflix “Griselda”, la miniserie que narra parte de la vida de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, quien es interpretada por la actriz colombiana Sofia Vergara. Unos días antes de su estreno, Michael Corleone, el hijo de Blanco, concedió una entrevista al diario británico Daily Mail. En ella, hizo algunas críticas a Netflix y a Vergara, quien además es productora ejecutiva del audiovisual.

Una de las inconformidades que tiene Michael Corleone con la producción es el aspecto físico con el que es representada su madre. En entrevista para El Espectador, Sofía Vergara contó que para la caracterización del personaje tuvo que someterse a dos horas de maquillaje e implantarse prótesis faciales para interpretar a la llamada “Madrina de la Cocaína”.

“Mi madre era una mujer preciosa y es una locura que mucha gente diga: ‘No, tienes que parecer más una drogadicta’... El hecho de que la llamen “fea” realmente me ofende”, dijo Michael Corleone.

Corleone, además, quiso dejarle claro al medio británico, que el aspecto de su madre en las fichas policiales no coincidía con el real. “Siempre fue una mujer guapa. (…) Ahora, por supuesto, 26 años de cárcel envejecen a una persona. Y mi madre estaba tan acostumbrada a los mimos y al mantenimiento”.

“Alcaldes, gobernadores y políticos de distintos países intentaban cortejar a mi madre”, agregó. Por eso, en enero de 2025, publicará un libro sobre su madre y lo que significó crecer junto a ella. “Cuando lean mi libro, verán que a mi madre la llamaban la muñeca de porcelana en su juventud”. No es lo único que pretende conseguir con aquella obra.

Otro de los asuntos que lo inquietan son los mitos que existen alrededor de Griselda Blanco y cree que su libro puede ayudar a derrumbarlos. “Alguien de la familia tiene que contar la historia correctamente. Creo que hay que humanizar la historia de mi familia, no convertirla en un villano. (…) Creo que es mi deber hacerlo. Y si no lo hiciera, no le estaría cumpliendo a mi abuela y mi madre. Lo hago por la familia, y lo hago legalmente”.

Aquella legalidad de la que habla es de la que cree carece la miniserie “Griselda” al no contar con los derechos de imagen de su madre y los testimonios de sus familiares. “Sofía (Vergara) y los creadores de Netflix fueron irrespetuosos y al final produjeron el proyecto por su cuenta para obtener beneficios comerciales, sin detalles clave de la familia Blanco”.

Lo anterior, lo llevó a instaurar una demanda contra Sofía Vergara, su representante, Netflix, entre otros, por el uso no autorizado de la imagen y nombre de su madre. En una entrevista que ofreció Vergara a Univisión, admitió que nunca se había reunido con los familiares de Blanco para profundizar en su historia, “porque hay récord público. Ella estuvo presa durante 22 años. Se sabe bastante de ella, lo que pasa es que no era un nombre que todo el mundo conocía”.

Con la demanda, Michael Corleone pretende ser indemnizado por una suma de más de US$ 100 mil. Sofía Vergara dijo en aquella entrevista que no se sentía sorprendida por la acción judicial interpuesta por el hijo de Griselda Blanco. “Así son estas cosas. Michael, el hijo de Griselda, también está escribiendo un libro. (…) Tengo muchas ganas de leer su libro, la verdad, porque sé que tiene una historia que a todos nos va a interesar”.

“Lo único que tengo que decir es que, si mi madre estuviera viva, no se habría salido con la suya”, dijo Michael Corleone para Daily Mail. Frase que reafirmó con otras palabras para W Radio: “Si mi madre estuviera viva, no creo que Sofía se daría la libertad de hacer el papel sin la consulta de ella”.