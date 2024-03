El Parque Ghibli, basado en el estudio de animación, completa su zona principal

Vista de las nuevas sillas voladoras del Parque Ghibli que forma parte de la nueva área 'El valle de la bruja'. Foto: EFE/María Roldán/© Studio Ghibli - María Roldán/© Studio Ghibli

La quinta área temática de Parque Ghibli, basado en las películas del estudio de animación japonés, denominada ‘El valle de la bruja’, está dedicada a ‘Majo no Takkyūbin’ (Kiki: Entregas a domicilio,1989), ‘Howl no Ugoku Shiro’ (El castillo ambulante, 2004) y ‘Aya to Majo’ (Earwig y la bruja, 2020).

La zona se inaugurará al público el próximo 16 de marzo, pero el estudio ofreció este viernes un pase de prensa para presentar las nuevas instalaciones, entre las que figura una reproducción del mencionado castillo ambulante, de unos 20 metros de altura, o de la panadería ‘Guchokipanya’ de la película de Kiki, entre otras.

Como ya ocurriera con las instalaciones previas, el interior de los edificios han sido minuciosamente decorados para imitar escenarios de las películas y, así, los visitantes podrán adentrarse en estancias como la sombrerería de Sophie, el cuarto revuelto de Howl, su baño lleno de tintes o la habitación de Kiki.

La panadería 'Guchokipanya' es totalmente funcional y cuando abra sus puertas el público podrá adquirir allí multitud de preparados con pan que se hornean diariamente a primera hora de la mañana, según explicaron los gestores del parque durante la gira.

Con la apertura de la nueva zona se comercializarán también artículos exclusivos del parque, que incluyen caramelos hechos por artesanos con motivos de las diversas películas de Ghibli e incluso reproducciones de sombreros que visten los protagonistas de los filmes durante sus aventuras, en un guiño a la citada sombrerería.

La inauguración del área de las brujas se produce meses después de que el pasado noviembre fuera abierta un área dedicada a 'Mononoke Hime' (La princesa Mononoke, 1997).

El Parque Ghibli no contaba hasta ahora con ninguna atracción, pero ‘El valle de la bruja’, la última área prevista según el plan original de desarrollo -aunque aún hay películas que se podrán explotar en un futuro-, estrena sus primeras atracciones ‘de feria’, un carrusel y unas máquinas voladoras decoradas concienzudamente.

El 'Ghibli Park' abrió sus puertas en noviembre de 2022 con tres áreas inaugurales, incluido el llamado gran almacén, una zona cubierta que recicla una antigua piscina y donde hay tiendas, restaurantes, una sala de exposiciones y otra de proyecciones.

Las instalaciones cuentan además de una zona infantil, e incluso hay partes del interior de las reproducciones a las que solo está permitido que accedan niños, y un área de estatuas de icónicas películas del estudio que han demostrado ser un gran reclamo, pues el estudio rara vez permite fotografiarse con imágenes de sus obras.

Con motivo de la apertura de la quinta zona de Ghibli en el complejo, integrado en el parque conmemorativo de la Expo de Aichi de 2005, un paraje natural ubicado en el bucólico pueblo de Nagakute, a las afueras de Nagoya, se han incorporado a dicho almacén algunas esculturas inspiradas en ‘Kimitachi wa do ikiru ka’ (El niño y la garza, 2023). Este filme, el más reciente del estudio, se postula al Óscar en los premios cinematográficos de Hollywood que se otorgarán el próximo 11 marzo en Los Ángeles, California.