El Tarot anual de Mavé gratis: así le irá durante 2022

TAURO

El año 2022 empieza con problemas por resolver que exigen su intervención. Su vida se desbarajustó el año pasado; se agarró la cabeza y gritó, en una combinación de perplejidad y angustia, como en el famoso cuadro de Munch: el grito de un hombre, en un camino del mundo, con la mueca de la impotencia, el sufrimiento y el abandono; en los años de la pandemia muchos han recreado esta imagen. Han recordado también que los seres humanos estamos influenciados por arcanos y constelaciones y por el cinismo y la maldad de algunos… Todos hemos padecido las consecuencias del desbarajuste planetario; la pandemia ha caído sobre los continentes, los países, las ciudades y los pueblos, las flores se marchitaron, los ríos cambiaron su curso, los animales salieron y luego se escondieron. Usted empezará 2022 en un paisaje ruinoso, sin saber cómo será el futuro… No quiere volver la vista atrás, cerró varios ciclos de amistad y trabajo y no tiene sentido ir sobre los pasos recorridos, a no ser para entender qué pasó; no es sano reproducir viejas discusiones, en las que cada quien intentó salvar su imagen y evadir la responsabilidad. En el año que empieza, hasta en la puerta del infierno, en medio de las llamas y con un calor insoportable, sabrá qué hacer; no se quedará atrapado en los problemas, herido de muerte. Algunos de los vicios del antiguo mundo continuarán, seguirán yendo las mercancías de un lugar a otro, igual que las toneladas de basura, seguirán huyendo de sus territorios, hombres, mujeres y niños, acosados por el hambre y la violencia, seguirán las peleas eternas, las vanidades alrededor del poder, los mentirosos con sus manipulaciones y la confusión. Y usted vivirá en este zafarrancho, defendiendo lo que considera importante, sin dejarse confundir por quienes lo rondarán para comprar su conciencia. No podrá enfrentar el zafarrancho solo, pero estarán sus amigos de siempre, quienes lo han acompañado. También seguirá a su lado ese amor antiguo y solidario, que persistió a pesar de sus dudas y larguísimos silencios! Y como dice Adelaide Bon “La vida nunca abandona, en el fondo de los océanos, en las tinieblas, brilla”. ¡Que no falte la alegría! Velas rosadas, muchas velas rosadas.

GÉMINIS

Se demora en el espejo mientras se acostumbra a lo que ve; la dureza de los dos últimos años lo ha marcado, se nota en sus ojos y en la risa esquiva. A lo largo de su vida ha tenido experiencias fuera de lo común, encuentros con personas excepcionales que lo dejaron entrar en sus mundos y han construido a su lado una vida, que vista hoy, con la perspectiva que da el tiempo, es grata. En esas largas tardes de la pandemia fue imposible no mirar atrás; confiesa que ha vivido y por eso su experiencia y entendimiento. Huirá de las personas cuyo realismo exagerado les impide contemplar la posibilidad de un mundo mejor. En este país, por ejemplo, en el que todos los días se acumulan tragedias, la negatividad jalona la impotencia, que frena cualquier proyecto; la negatividad no reconoce las buenas ideas, la premisa es que nadie puede estar bien; tampoco se rodeará de positivos ingenuos que habitan en el reino de las mariposas y las hadas. Seguirá montado en la ola, concibiendo ideas audaces. En cuanto a su trabajo, estará al frente de algunos proyectos que vienen desde finales del año pasado y que durante el primer trimestre de 2022 disminuirán la marcha. Su entusiasmo será mayor que el de sus compañeros, ellos no ven que las circunstancias sean favorables, abogarán porque desista y las cosas se queden a mitad de camino e insinuarán que le gusta sufrir, cargando el mundo sobre sus hombros. Entre las cosas a resaltar está la pasión por su trabajo, es su nexo con el mundo, la manera de sentirse útil; con su trabajo no sólo se gana el pan, se gana la vida. Se esforzará hasta el mes de junio, en cualquier momento todo puede volver al punto cero; la clave es la perseverancia, la estimulará en quienes lo rodean. Su logro será conformar un equipo, lo que no es cosa menor; para salir del hueco, en medio de la incertidumbre y de fracasos aparatosos, se necesita un esfuerzo colectivo. Usted pertenece al grupo que lucha por el bien común, con el fin de que los egoístas no sigan ganando con sus maquinaciones. Velas rojas, muchas velas rojas.

CÁNCER

Empezará el año con el propósito de meditar; que los pensamientos lleguen y sigan y se iluminará; meditar será su forma de resistencia. Su cuerpo, maltratado por la tensión, requiere su cuidado; más que asistir a interminables citas médicas, sería bueno escucharlo, saber en dónde están sus debilidades, no abusar; también sería bueno reconocer su fragilidad mental, superando así su educación, llena de prejuicios sobre la salud de la mente. De esta, como de otros temas, no podía hablar en el comedor y tampoco en la sala, en ese lugar de las visitas, con ventanas que daban a la calle. Usted ha sufrido las consecuencias de tener una imagen distorsionada de sí mismo, que lo presentaba como una persona a quien todo le resultaba muy difícil; era una percepción falsa… No ha sido ni es el último de la fila, nunca se ha parecido al patito feo de ese cuento triste; la prueba es que este año estará a la cabeza de proyectos muy importantes. A pesar de su discreción -no se hace propaganda- varios tenían los ojos puestos en su trabajo silencioso y en el momento de proponer nombres, cuando todo se iba al traste, pronunciaron el suyo, para enfrentar el desmadre; algunos de sus críticos lo hicieron, qué sorpresa. Y estará al mando a partir de febrero. En el amor, de acuerdo con el nueve de copas, su tercer arcano, por qué no buscar a esa persona que se fue, por qué no preguntarle si le gustaría volver a leer los mismos libros, si continúa admirando a las mismas personas que a usted lo emocionan y si todavía disfruta las noches en el campo sin luces de neón. Por qué no buscar a esa persona a comienzo del año y volver a arriesgarse, para qué esperar hasta la Semana Santa. En 2022 reparará estropicios de los dos años anteriores, pero no bajará la guardia ante el peligroso y andariego virus, que sigue amenazando al planeta. Velas amarillas, muchas velas amarillas.

LEO

El virus ha traído miedo, fragilidad e incertidumbre; las personas mostraron sus caras, sin máscaras. A usted lo han impresionado aquellos, con pinta de generosos y benefactores de obras de caridad, que en el primer pico de la pandemia, fueron los primeros que huyeron y los demás, que se salvaran como pudieran… Esto le recuerda cómo es la naturaleza humana… Empezará el año con más confianza; hará un esfuerzo por concentrarse en el presente y seguir con esta disciplina, que han practicado monjes y sabios, como la clave del bienestar. No le quedará fácil, a cada tanto el pasado invade su cabeza con buenos y malos recuerdos y el futuro aparece como un lienzo blanco para que su imaginación pinte distintos escenarios. Usted descansa a veces en la isla de la fantasía, en donde el pensamiento mágico se mueve a sus anchas; siente que estar únicamente en la realidad sería como tener una corona de espinas. Dará, entonces, saltos creativos para no quedarse atrapado en las zarzas ardientes de la realidad. Los pequeños detalles serán la base de sus decisiones. En este sentido su Tarot recuerda al libro del Hichin, un compendio de sabiduría; allí se lee que “fijarse en lo pequeño es la clave del triunfo”. Fiel a la lentitud, no les hará caso a quienes lo presionan para que se mueva; ellos no entienden -tal vez nunca lo hagan- que su demora es la base de su buen proceder, no lo han visto arrepentido por tomar decisiones con la cabeza caliente, que lo hayan perjudicado o perjudicado a los demás. Si antes era excéntrico, ahora lo será más. Lo suyo no es el afán por consumir, el ideal de progreso para muchos, que se basa en la explotación desmedida de la naturaleza, en el ascenso de unos pocos que les ponen a los demás un pie encima y en el apego por el poder y el dinero que hace creer a los hombres que son dioses por un instante. Perseverará en su necesidad de trascender, convencido de que la materia se mueve por el espíritu que anima desde obras inmortales hasta pequeños oficios. El Tarot anuncia una resurrección en el amor, si abandona su miedo y se acerca a otro, sin promesas para toda la vida -no es lo suyo- y sin falsas expectativas, de creer que el amor es un trayecto sin tsunamis, que es sólo arcoíris y camaradería. Bajo el rótulo de la amistad el amor aparecerá en el mes de abril entre robles, alisos y nogales. Y como dice esta cita de Bill Callahan: “Como el canto de los pájaros, el amor regresa lo antes posible después de una bomba”. Velas rosadas, muchas velas rosadas.

