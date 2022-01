El Tarot anual de Mavé gratis: así le irá durante 2022

Tarot Anual de Mavé. Signos: Capricornio, Acuario, Piscis y Aries. Foto: Archivo

CAPRICORNIO

Usted ha superado conmociones internas y externas, es consciente de cada emoción, arteria y músculo de su cuerpo, conoce el largo de sus brazos cuando los estira para alcanzar sus deseos y el alcance de su vista que se fija en el horizonte. Quiere viajar con el pensamiento y en la vida real, hacer los viajes aplazados para respirar el aire del mundo. La pandemia le ha permitido conocerse a fondo, ha descubierto varias cosas sobre sí mismo, la conciencia ha iluminado zaguanes de su mente. Se dio cuenta del tiempo perdido al insistir en algunas relaciones amistosas solo por costumbre, sin atreverse a terminarlas; había adquirido el hábito y no avanzaba. Está ilusionado de empezar 2022 para ir por otros caminos, necesita aprender cosas y experimentar nuevas sensaciones. De los antiguos proyectos de trabajo solamente seguirá uno, los demás se cancelaron por la pandemia; algunos de sus compañeros no tenían la misma disciplina ni compromiso, le descargaban toda la responsabilidad, se preciaban de no ser indiferentes y de estar afanados por solucionar los problemas, pura comedia… Una relación amorosa, que echará raíces, será su soporte y también otros ojos que le ayudarán a ver. Para usted el amor es lo más importante aunque sea el último romántico, pierda el tiempo en cosas que no son prácticas y haya sufrido desilusiones como lo muestran varias cicatrices en su piel; su estabilidad afectiva se traducirá en logros profesionales. Cuando se asome a la ventana pensará cómo las calles que tiene a la vista son las del nuevo mundo, al que entrará por la puerta grande. Habrá contratiempos sin duda, la vida no es sólo gozo, pero después de lo vivido puede domar olas y malos sueños. En los momentos difíciles del año pasado -hubo varios- pensaba asustado que ojalá pudiera llegar a 2022; todo era extraño y difícil, no era fruto de su imaginación y cabía la duda. Hoy siente que el pasado es una prueba superada. Velas rojas, muchas velas rojas.

ACUARIO

Su Tarot para 2022 empieza con el arcano número XIX, el Sol, que anuncia cosechas materiales y espirituales y la liberación de obsesiones, ansiedades, traumas y miedos enquistados en el inconsciente; es la promesa del equilibrio. Los días llegarán con un ritmo suave y fértil, sin vértigo ni locura. A usted no le interesa volver al pasado, en el que corría y corría, al frente de muchísimos proyectos, contestando llamadas y correos, tratando de llenar un vacío, para no hacerse preguntas, no pensar. De hacerlo, hubiera sido el primero en reconocer que el camino elegido no lo llevaba a ninguna parte; a pesar de su “seguridad” no sabía qué quería ni qué podía hacer, se dejaba arrastrar por la corriente, era uno más, otro, a quienes confundían con falsas noticias, envolturas gaseosas y paraísos artificiales. Se distanciará de la masa para no perder el juicio y obrar con independencia, sin dejarse llevar por la rabia y el entusiasmo febril que van por las redes; no participará en linchamientos, no seguirá a quienes alientan estas crucifixiones. Asumirá su responsabilidad en esta sociedad incendiada que necesita personas serenas y pensantes; lo buscarán hasta encontrarlo y liderará proyectos colectivos con el fin de mostrar caminos y rescatar la esperanza, sepultada debajo de las ruinas y de la que dan fe las personas valientes. No se detendrá por ningún dolor, ni en la pierna ni en la espalda, tampoco en el cuello. En su familia recuperará su lugar, no para mandar, no le interesa, pero sí para apoyar y propiciar la solidaridad. Su fórmula es preocuparse por los demás, no es una pose… Mediará en los debates, exasperaciones de un lado y otro, dardos que se lanzan en una esquina y regresan a la otra, el autoritarismo que riega pólvora. Su mantra será abrir la mente, consciente de los desastres a los que conducen las ideas fijas y el orgullo de mantenerse en lo dicho, en contravía de la realidad. La pandemia ha sido dura para el planeta y en especial para este lugar del mundo, que tiene dos océanos. El arduo recorrido hasta aquí -el comienzo de 2022-, después de que la muerte ha sumado víctimas y más víctimas, tiene que terminar para abrirles paso a la vida y a sus defensores. Usted siente que los cambios se acercan y por eso su respiración se agita. Velas rojas, muchas velas rojas.

PISCIS

En vista de que la vida no se endereza todavía, usted mira a su alrededor para ver cómo actúan las personas, en qué piensan; las sigue y las oye, frena su impulsividad, no cree en lo primero que le dicen y no acepta cualquier propuesta: esta no es la forma de recuperar el tiempo perdido, ni las personas ni los proyectos que se quedaron en el camino. Cuando ve su cara en el espejo, marcada por tantas pruebas, no se alegra, pero sentir que es dueño de sí mismo y de su vida lo llena de satisfacción. El límite entre antes y después está claro; los últimos dos años han sido extraños, con vivencias muy intensas. Hoy se da cuenta de que no le interesa regresar al pasado; después de la conmoción le está volviendo el alma al cuerpo. Ahora entiende lo que significa ver la luz al final del túnel, retomar los pequeños placeres y oficios y también los sueños, que en su caso son ambiciosos, locos, para algunos, por ejemplo, irse lejos con el fin de empezar una vida nueva ¿Por qué no? Le dará vía a las tareas aplazadas como arreglos en su casa y el cuidado responsable de sí mismo; aprendió a cambiar, a inventar otras formas de hacer las cosas y a adaptarse a lo que venga, aprendió a sostenerse en la cuerda floja. Antes, en la búsqueda de seguridades y certezas, desconfiaba del movimiento, lo asociaba con inestabilidad. Ahora, es un habitante de los mundos fluidos; puede vivir en el espacio de la imaginación y cruzar el mar en la nave de los deseos. Empezará la travesía de 2022 con buen viento y buena mar, hay mucho por conocer, no se detendrá en un solo puerto. Su transformación es tan honda, que varios tendrán que mirarlo dos y hasta tres veces para reconocerlo. De acuerdo con el seis de oros del Tarot, ha regresado del pasado como una figura luminosa. Velas rojas, muchas velas rojas.

ARIES

No puede seguir en el pasado, recordando con nostalgia las cosas que lo hicieron feliz. En sus evocaciones las personas regresan, las puede tocar, ese es el poder de los recuerdos. Estas personas fueron importantes en su vida pero ya no están y tendrá que encontrar la manera de traerlas a la memoria, sin que, cada vez que lo haga, la tristeza lo ahogue. Para quienes practican la meditación -será uno de ellos- el presente es lo que cuenta, es el tiempo que está a mano, no es un espejismo. Una relación amorosa, que apareció a finales del 2021, se quedará, venciendo su resistencia, esa muralla que levantó por su miedo al compromiso y que nadie se atrevía a derribar. Es consciente de que amar es un arte; no es el momento, entonces, para ser pasivo, como lo fue en el pasado, cuando su pareja debía responder a sus necesidades y deseos, mientras usted se dejaba querer… En el trabajo sorprenderá, ya no es esa persona despreocupada; exige respuestas a sus preguntas, no lo convencen de cualquier manera, los días pasan y es preciso cumplir las metas. Reconocerá a varios compañeros que pierden el tiempo, no les interesa solucionar los problemas, para qué complicarse, hacen el menor esfuerzo, no se dan cuenta de que ganarían si hicieran bien su trabajo; perjudican a muchos con su mediocridad. Y se aburrió de la mediocridad, un mal generalizado, una vergüenza que exhiben altos jefes, que deberían dar ejemplo y pasan a ser payasos de un circo triste. Quienes pensaron que la pandemia iba a minar su espíritu crítico, se equivocaron; lo agudizó, mas bien, ante la urgencia de cambiar para no seguir en la apatía y desesperanza colectivas y responder a los gritos de la calle. Ser consciente será su contribución a mejorar las cosas y no es menor, teniendo en cuenta que los inconscientes aumentan en número. De acuerdo con el As de espadas, su tercer arcano del Tarot, su propósito es luchar contra la mediocridad; no puede ser ciego, sordo y mudo. Este es su compromiso para el año que empieza. Sus propuestas tendrán eco, son el ideal de muchos. Velas rojas, muchas velas rojas.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí