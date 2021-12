El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 12 al 18 de diciembre

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

GÉMINIS

A pesar de que el cuadro de los tapabocas y el lavado de manos se normalizó y todos hayamos aprendido a hablar con los ojos, a preguntar y a contestar, esta es otra Navidad extraña… Y la mejor manera de vivirla es regresar a sus memorias de infancia: mañanas claras, el conteo feliz de los días antes de la nochebuena y el amor que lo rodeaba. Para recrear este escenario otra vez. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

CÁNCER

De acuerdo con el diez de copas del Tarot, en esta Navidad usted celebrará la vida, a la espera de las cosas buenas que todos merecemos, por sobrevivir al pie del volcán y hacer tanta fuerza con el fin de que se imponga la razón sobre el desmadre. Convocará a la solidaridad, a dejar la apatía y a actuar. Los cambios que se necesitan no caerán del cielo, por arte de magia… Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

LEO

Al final del año se impone evaluar lo que se ha hecho o no se ha hecho… Usted no ha dejado de vivir a pesar de la pandemia; al contrario, ha vislumbrado nuevos caminos que explorará con independencia, fiel a sus necesidades y convicciones, sin la presión de tener que agradar a los demás. En este punto, vale la pena recordar que algunas veces ha llegado a disfrazarse de lo que no es, para mantener contento a todo el mundo… Velas naranjas, muchas velas naranjas, sin falta.

