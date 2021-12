El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 12 al 18 de diciembre

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

VIRGO

Ha estado a punto de abandonar los últimos proyectos. No lo ha hecho por responsabilidad, usted no salta del barco en medio de la tempestad. Esta vez es preciso diferenciar: sus proyectos siguen siendo válidos, importantes; la desilusión proviene de sus compañeros que no han sido transparentes, no han estado a la altura. Antes de la decisión final se detendrá a pensar… Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

LIBRA

La mayoría de las veces las cosas resultan mejor de lo que se imagina. Los juegos de su mente le muestran la realidad desde el lado más oscuro, a pesar de que el clima cambió y la alegría se siente por ahí; muchos han salido a su encuentro con buena actitud y las mejores galas. No hay razón, entonces, para que usted se esconda en el zaguán… Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores.

ESCORPIÓN

De acuerdo con el As de oros del Tarot, el próximo año será distinto de verdad y no sólo como premio de consolación después de los días tan duros por los que todos hemos pasado. Usted se dejará llevar por la intuición de que el mundo se va a recomponer y vendrán cosas buenas que superarán el desánimo colectivo, hasta concluir que todo lo que pasa aquí, en este lugar del mundo, que mira a dos océanos, no puede ser tan absurdo ni tan malo. Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí