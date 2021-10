El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 17 al 23 de octubre

CÁNCER

Se alejará del mundanal ruido con el fin de aquietar su mente y parar el barullo de pensamientos, emociones y fantasías. Esto para resolver la forma cómo vivirá de ahora en adelante, con plena conciencia. Cuando cierra los ojos, en sus ratos de meditación, la palabra nuevo aparece en el centro de su frente. Usted irá hacia lo nuevo… Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores, sin falta.

LEO

Muchos problemas ajenos le han quitado el sueño; es difícil aceptar que debe mantenerse al margen. Ante el mandamiento de ayudar a los otros, no le parece bien concentrarse exclusivamente en su propia vida. Pero en vista de que su salud mental está alterada por los permanentes sobresaltos ajenos, la prioridad por ahora es resolver sus problemas. Una vela blanca durante los siete días de la semana.

VIRGO

Los dos últimos años han sido una prueba de fuego; no ha digerido bien qué pasó, tampoco sabe qué puede seguir pasando. Con el paso de los días ve que muchos siguen igual, hablan y se ríen igual y hacen las mismas tonterías; no se han dado cuenta de nada. A usted, en cambio, en los dos últimos años la vida le ha dado un empujón. No es el mismo de antes, no puede serlo. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

