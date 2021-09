El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 19 al 25 de septiembre

PISCIS

De acuerdo con el diez de copas del Tarot, usted hace mentalmente una lista de cosas que lo apasionan y se da cuenta con júbilo de que son muchas. Esas pequeñas cosas, que al final son la vida, despiertan su curiosidad y le siguen encantando. Las retendrá a conciencia. Una vela naranja durante los siete días de la semana, sin falta.

ARIES

Usted recuerda muchos lugares en los que ha sido feliz. Evoca con nitidez olores, sabores, días y años. Pero se trata del pasado que no volverá. Sus manos no podrán acariciar las mismas caras ni los mismos objetos. Y ese viento frío de algunas tardes, que tanto recuerda, no volverá a barrer las mismas hojas. Podría regresar a estos lugares en los que ha sido feliz y recorrerlos de nuevo ¿No le parece? Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.

TAURO

Respirar profundamente. Ignorar los ruidos de la calle, sentir que la sangre le recorre todo el cuerpo, estirar los brazos y las manos, también los dedos. Levantar las piernas lentamente, acostado sobre el piso y mirando al techo, que no es el límite. Usted puede ver el pasado, el presente y el futuro: esta es su forma de meditar. Una vela blanca durante los siete días de la semana.

