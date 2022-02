El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 20 al 26 de febrero

Tarot semanal de Mavé. Foto: Archivo

PISCIS

Usted se asusta con la posibilidad de que llegue otra pandemia que obligue al confinamiento y pare el mundo con calles vacías, atmósfera gris e incertidumbre; sería como la muerte. Recuerda el encierro físico del 2020, atrapado en su casa y con su mente atrapada también, sin poder volar como el águila que vigila la montaña. Dos velas rojas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

ARIES

Usted no cree que las cosas mejoren; tiene motivos para ser incrédulo, no debería ser así, pero es… Muchos a su alrededor se empeñan en defender sus privilegios, el prójimo no les importa. Y no harán nada para cambiar las cosas; aparentarán que sí pero se atravesarán como un tronco en el camino, de lado a lado, con el fin de impedir el paso. Esta es la cruda realidad. Velas azules, muchas velas azules, sin falta.

TAURO

De acuerdo con el seis de copas del Tarot, usted va por las buenas hasta el fin del mundo… No acepta que le impongan nada, no le interesa obedecer, ni hacer las cosas bajo presión, con el ruido del látigo contra el piso. No le interesa perpetuar ninguna forma de esclavitud; hay muchas esclavitudes. Si alguien sube el tono de la voz y llama a la sumisión, la expresión de su cara cambia, usted mira al frente y el valor que lo caracteriza sale a flote. Velas rojas, muchísimas velas rojas.

