El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 21 al 27 de noviembre

ACUARIO

Para usted la Navidad tiene este año un sentido especial. Al lado de muchos, se reconoce como un sobreviviente de golpes muy duros. Igual que en los versos de César Vallejo: “Hay golpes en la vida, tan fuertes… !Yo no sé!” Y como la Navidad lo pone en contacto con su infancia, esa parcela dulce de vida, que revive la esperanza, desempolvará viejos rituales en noches de paz. Velas rojas y verdes durante toda la semana.

PISCIS

Usted le abrió la puerta al amor con recelo, pero se ha ido acomodando, con descubrimientos increíbles y palabras dichas en voz baja que recuperaron su sentido. Sin embargo, se tortura con preguntas, que dejan ver un impulso masoquista ¿Hasta cuándo durará este amor? ¿Será posible otro fracaso? Por ahora, las dalias rojas florecen… Velas rojas, muchísimas velas rojas.

ARIES

Sus proyectos no arrancarán sino hasta febrero del otro año, lo cual no justifica sus brazos caídos. Necesita estudiar, por ejemplo, los documentos extensos que forman una torre de papel sobre su escritorio y que no son palabras, sólo palabras. Son definitivos para evitar muchos líos: lo ayudarán a contrastar las versiones acomodadas y mentirosas que le dan… Una vela naranja durante los siete días de la semana, sin falta.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí