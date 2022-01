El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 23 al 29 de enero

Tarot semanal de Mavé. Foto: Cortesía

ACUARIO

No se comprometerá a la ligera, con el espejismo de la compañía, por miedo a estar solo. Necesita tiempo para averiguar quien es, cómo es y qué quiere, lejos de los mandatos e instrucciones de los demás, que lo confunden. Y después de estas averiguaciones, podrá acompañarse con alguien, a quien no responsabilice de su felicidad; esta es su responsabilidad. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

PISCIS

Usted no concibe la idea de que en este año no cambie nada y lo igual se repita, sin que el entusiasmo fluya. El aburrimiento es un mal que lo aplasta física y emocionalmente. De allí, su afán por llenarse de actividades que lo motiven y acaben con esos largos y tediosos días, en los que miraba al techo. Los cambios que anhela no caerán del cielo ¿Se atreverá a cambiar? Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

ARIES

En vista de lo que sucede en todas partes, usted concluye que es muy difícil estar en el mundo, sin perder el sentido, ante amenazas como virus y guerras que seducen a muchos y aumentan el tamaño de los egos y los tentáculos del poder, que se extienden por mar y tierra. En estas condiciones, los optimistas pasan por alucinados ¿Cómo hará para avanzar a través de la neblina del pesimismo? Esa es la cuestión. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

