El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 24 al 30 de octubre

ACUARIO

En la noche del 31 de Octubre, al pie de la hoguera, los espíritus que habitan en el bosque de niebla, les restituyen la esperanza a los mortales para que “las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”, como bien dijo García Márquez. Usted aprovechará, entonces, lo que resta de este mes, en el que puede mirar al cielo. Dos velas naranjas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

PISCIS

Su cuerpo y mente reclaman su atención. Se trata de asumir su cuidado como la manera de honrar la mente y el cuerpo, que son verdaderos milagros. La primera le permite ir a las profundidades y explorar las razones de la vida. Y el segundo, en cada uno de sus órganos, articulaciones y nervios, refleja una alta precisión y sabiduría. Se responsabilizará, entonces, de su mente y cuerpo. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

ARIES

Que sea menos crítico, no le encuentre defectos a todo y reconozca lo bueno… Usted oye estas observaciones que lo hacen sentir por fuera del círculo, muy lejos de quienes se adaptan felizmente. Como persona pensante, que es, no le teme a las consecuencias del escepticismo ni a la rebeldía, que son inevitables en la vida consciente. Y como dijo Schopenhauer: “La mejor manera de pensar cosas inteligentes es no pensar sandeces”. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

