El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 24 al 30 de octubre

ESCORPIÓN

Ver las cosas como son es el objetivo, que no está exento de duros cuestionamientos ni ganas de salir corriendo; la realidad es apabullante. Usted no puede vivir en una burbuja, ni creer en pájaros de oro, en el colmo de la ingenuidad, como sí hacen quienes afirman estar en el mejor de los mundos y no aceptan que hay motivos para la infelicidad… Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

SAGITARIO

De acuerdo con el tres de bastos del Tarot, usted se cree a salvo de manipulaciones. Cree, por ejemplo, que la publicidad no lo engaña con su venta de productos milagrosos y paraísos en los que brilla el sol. Además, lo preocupan tantos ingenuos en manos de los villanos. En su trabajo esta semana es urgente abrir bien los ojos, ya que es objetivo de quienes buscan enredarlo a punta de cuentos… Velas rojas, muchísimas velas rojas.

CAPRICORNIO

Su altruismo se nota en el timbre agudo de su voz y en la manera cómo concibe sus proyectos y rechaza lo intolerable. También se aprecia en sus relaciones afectivas, que dan vueltas en el carrusel del parque. Varios no entienden que, por cuenta de su altruismo, usted pierda el tiempo levitando, con los pies elevados sobre el suelo. Y se equivocan: su aspiración de trascender, más allá de la vida ordinaria, es ejemplar. Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

