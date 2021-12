El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 26 al 31 de diciembre

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

LIBRA

Usted se está haciendo mea culpas, que no son propios de esta época alegre, sino de la Semana Santa… No está culpando de sus desaciertos a la realidad ni al prójimo. Se ha preguntado, más bien, cómo ha sido su comportamiento para que los demás se excedan en sus requerimientos y tomen ventaja. Y claramente se debe a que usted no pone límites… Dos velas rojas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche, sin falta.

ESCORPIÓN

Se aleja de algunos círculos, no por imposibilidad de socializar o porque se sienta superior, sino porque las personas que allí se mueven tienen otro sentido de la vida… Se fascinan, por ejemplo, con el poder que les justifica desvelos y luchas, lo buscan con obsesión y se entregan hasta conseguirlo. Y usted está en la otra orilla… Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

SAGITARIO

A juzgar por su fervor en las fiestas, pareciera que celebrara el fin del año por primera vez. Y en parte es así, por el reencuentro con varias personas y también por la confirmación de que lo importante es el cariño verdadero, que despierta la consideración por los demás y la solidaridad. Usted espera que el cariño verdadero lo acompañe más allá del fin del año… Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

