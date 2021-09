El Tarot de Mave gratis: así le irá durante la semana del 5 al 11 de septiembre

PISCIS

De acuerdo con el siete de bastos del Tarot, en sus reuniones interminables de trabajo, se habla durante horas pero no se concreta nada y menos si se trata de asumir responsabilidades. No hay determinación, no se toman medidas y se consienten las prácticas dudosas y las cosas mal hechas. Y esto les da la razón a quienes no creen en nadie y están convencidos de que no va a cambiar nada. Usted podría asumir el liderazgo… Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

ARIES

Usted se ha preguntado qué cambiaría si pudiera volver atrás. Y se contesta, sin tapar sus errores, que no cambiaría nada. Tomaría las mismas decisiones, guardaría los mismos secretos, tendría los mismos amores, sufriría los mismos desencantos y ahogaría los gritos. Está satisfecho con su vida, no se cambia por nadie ¡Qué privilegio! Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.

TAURO

En este domingo, el primero de septiembre, usted quisiera estar en el mar, limpiándose de los malos recuerdos para que no lo habiten. Quisiera oler a sal. Y en cada golpe de las olas contra la playa volver a sentir el estremecimiento del amor y a recordar la letra de viejas canciones, algunas de protesta, que no olvida. Dos velas azules durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

