El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 1 al 7 de mayo de 2022

ESCORPIÓN

Usted reconoce que la vida es difícil; las complicaciones llegan como una avalancha que se desprende de la montaña y debe aplazar la felicidad. Su comportamiento de hoy es cauteloso, menos impaciente. Y en su cara se refleja también la satisfacción de que no ha vivido en vano: ha construido por fuera y por dentro una personalidad recia, sin duda. Velas azules, muchas velas azules, sin falta.

SAGITARIO

De acuerdo con la Torre del Tarot, el arcano número XVI, en su trabajo todos deberían aceptar los errores, personales y colectivos; lo que pasa no pasa porque si… En este orden de ideas es urgente replantear las metas para no enterrar los buenos proyectos que todavía pueden cambiar las cosas. En su trabajo los desaciertos son como enredaderas que trepan, cobijan y asfixian… Velas rojas, muchísimas velas rojas.

CAPRICORNIO

Usted verá los buenos resultados de los proyectos que ha liderado, tratando de que no se fueran al traste y de que sus compañeros no desertaran. Varios piensan que nunca dudó. No se imaginan su desaliento, contra la pared, sin ver la salida, ni sus insomnios asustados, pensando que todo estaba perdido… Ante la Victoria, todo quedará relegado en el olvido. Velas rojas, muchísimas velas rojas.

