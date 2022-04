El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 10 al 16 de abril de 2022

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

CÁNCER

Usted tiende al pensamiento mágico: pronunciar la palabra “Abracadabra”, que se abra la puerta de la cueva y se solucionen todos los problemas por arte de magia. Sin embargo, nada cambiará si no hace un esfuerzo consciente y disciplinado y si se tapa los ojos o mira para otro lado, en evasión permanente. No basta con expresar el deseo de cambiar, sin emprender el arduo trabajo que esto implica ¿Qué piensa? Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

LEO

Si las personas que lo rodean le recordaran que lo quieren, no sentiría esa tristeza que llega de sopetón y lo envuelve. No es suficiente estar rodeado de afecto si este no se expresa, si se da por hecho, y si se queda en lo sobreentendido por fuerza de la rutina y la costumbre. Usted pedirá demostraciones de afecto, aunque algunos sostengan que es otra necedad, una más, en la lista larga de sus necedades… Una vela rosada durante los siete días de la semana, sin falta.

VIRGO

Su Tarot trae a la memoria a Picasso, que en un cuadro sobrecogedor, como el Guernica, en colores blanco, negro, azul y gris, dejó constancia de los horrores de la guerra, del sufrimiento y la desolación sobre una tierra de plomo. Y le recuerda a usted cómo una de las formas de cuidar la vida y defenderla y que está a su alcance, es ser crítico frente a lo que pasa, con el fin de que no se ignore y no se repita. Velas blancas, muchísimas velas blancas.

