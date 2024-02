El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 11 al 17 de febrero

Tarot del 11 al 17 de febrero. Foto: Archivo Particular

ACUARIO

Usted ha soñado con que en este planeta se viva mejor, se llame más a la vida y menos a la muerte. Ha soñado también con que las personas realicen sus proyectos vitales más allá de la mera subsistencia. Soñar no es pescar ideas en la estratosfera como algunos creen. Se trata de realizar los sueños con disciplina: así lo hace y da ejemplo de que soñar vale la pena.

PISCIS

A usted lo ven poco, sale a horas extrañas, tiene rutas desconocidas y si se encuentra con alguna persona la saluda con un gesto y se apresura, no se detiene a conversar ¿Por qué se volvió huidizo? De acuerdo con el ocho de bastos del Tarot, no quiere que le pregunten qué está haciendo, le parece que no está haciendo nada, pierde el tiempo…

ARIES

Se margina de las situaciones conflictivas, la cosa no es con usted, huye… Y después se siente mal, avergonzado por su pasividad: no se atrevió a decir lo que ve y piensa porque desataría una gran catarata. Esta semana le corresponde hacer valer su crítica, expresar sus desacuerdos y no obedecer órdenes ni deseos caprichosos. Por ahí es.

