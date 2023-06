El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 11 al 17 de junio

El Tarot de Mavé del 11 al 17 de junio Foto: Archivo Particular

VIRGO

Redoblará sus esfuerzos con el fin de no perder de vista el futuro… Confiará en la imaginación que, en su libre travesía, encuentra nuevas formas de entender la realidad para sobrevivir en ella. Su Tarot recuerda esta frase que se le atribuye a Einstein: “En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento”.

LIBRA

Usted huye de las personas negativas que anuncian el fin con voz grave… Reconoce a las personas negativas por su parsimonia al caminar, con la espalda doblada y los ojos clavados en el piso. De acuerdo con el siete de espadas del Tarot, no tiene argumentos convincentes para enfrentarlas. No siente el aleteo de la esperanza que refresca el aire; su desaliento aumenta y por eso huye.

ESCORPIÓN

Usted espera que el segundo semestre del año sea “una segunda oportunidad sobre la tierra”… Respirará profundamente, se tomará tiempo para pensar y buscará a viejos amigos que no lo dejarán caer en el pozo de la desdicha, hasta confirmar que la línea del tiempo se alarga para tocar el futuro. No se resignará a que pase lo que sea, no ganará la idea de que no puede hacer nada ¡No estamos atrapados!

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí