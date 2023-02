El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 12 al 18 de febrero

Tarot del 12 al 18 de febrero 2023. Foto: Archivo

TAURO

Usted ha visto cómo en los últimos años el mundo se volvió al revés; sigue al revés con guerras, terremotos e incendios que ocasionan más muertos, más tristeza… Y no puede hacer mucho al respecto, tan solo aferrarse a la baranda, para no caerse. Le corresponde, entonces, seguir e ignorar la realidad a veces, para “hacer algo”… Y continuar así la travesía por un río turbulento que choca contra las piedras.

GÉMINIS

Usted evita aceptar el fracaso, pero si lo hiciera no se desgastaría… No insistiría, por ejemplo, en llegar a acuerdos con personas que no comparten su forma de ver la vida ni sus sentimientos… Siempre, después de encontrarse con estas personas, en medio de silencios y tensiones, se pregunta ¿Qué hace allí?

CÁNCER

Celebra la luna llena que aparece en el cielo, las gotas de lluvia que brillan en el prado y los copos apretados de nubes blancas… Muchos consideran que el rescate de estos goces refleja su gran sensibilidad, para apreciar cosas en las que muchos no reparan por falta de tiempo o porque no les interesa… Usted persigue los pequeños milagros de la vida como quien atrapa mariposas…

