El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 12 al 18 de junio de 2022

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

PISCIS

Usted camina solo y piensa… Sus compañeros de trabajo no responden a su sinceridad: esconden información y para tratar asuntos cruciales, hacen reuniones a las que no lo convocan y en las que debería estar; tiene pruebas, no se lo imagina. En sus caminatas solitarias se está llenando de coraje para hacer sus justos reclamos, ojalá el jueves… Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

ARIES

De acuerdo con el diez de copas del Tarot, su viva imaginación contrasta con la aridez de la realidad. Su mente se va, haciendo círculos, saltando de un tema a otro, de un lugar a otro, cruzando el puente que lleva del pasado al futuro, sin detenerse aquí y ahora; es imposible concentrarse. La vida hierve a su alrededor y usted está en ella. Velas rojas, muchísimas velas rojas.

TAURO

Usted no puede detenerse para observar el paisaje y respirar; corre sin descanso con el fin de cumplir múltiples compromisos; corre también para huir del amor. Con su hiperactividad intenta apagar el fuego, calmar la desazón e ignorar el miedo a reconocerse vulnerable, esperanzado de nuevo, como en los mejores días del amor ¿Seguirá corriendo? Una vela rosada durante los siete días de la semana, sin falta.

