El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 13 al 19 de noviembre

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

LEO

Usted espera que este fin de año no sienta la nostalgia que evoca viejos dolores, una nostalgia que riñe con la alegría de las fiestas… Seguramente no será así: este año ha transcurrido de manera positiva. Ha madurado en su juicio sobre la vida y sobre los demás; ha tenido momentos de plenitud, momentos únicos. Ha avanzado en el verdadero sentido… Velas blancas, muchísimas velas blancas.

VIRGO

Volverá la atención sobre sus proyectos pendientes, cabos sueltos por ahí, y también sobre su cuerpo, sometido a tensiones que crecen. Intenta cambiar su percepción del cuerpo para sentir que lo acoge y le da ojos y manos a su espíritu. El cuerpo no es el templo del pecado al que es preciso castigar con prohibiciones severas. A usted le inculcaron varios prejuicios… Una vela blanca durante los siete días de la semana.

LIBRA

De acuerdo con el cinco de copas del Tarot, usted mantiene sus planes en secreto, lo cual desespera a varios. No dice ni una palabra, como si hubiera hecho votos de silencio… Seguirá fiel a un viejo agüero ¿Irracional? No le importa; no se atreve a incumplirlo. Algo le dice que si pone sus proyectos sobre la mesa a la vista de todos, estos no se realizarán… Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

