El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 14 al 20 de agosto

ACUARIO

Tiene cansancio creativo, que de acuerdo con los entendidos significa estar en la nada. Lo que dice y hace es ordinario, no agrega nada nuevo, no tiene trascendencia. Sus compañeros de trabajo, en cambio, hacen propuestas novedosas que inspiran y transforman. El remedio para su mal, que no es menor, es descansar hasta que la inspiración regrese haciendo ruido como una estampida de caballos salvajes. Velas naranjas, muchas velas naranjas.

PISCIS

Usted se preguntará si es posible conocer a las personas a fondo o si sólo se puede conocer una parte de su personalidad, la que dejan ver por conveniencia para mantener una imagen. Y se lo preguntará por las últimas desilusiones: personas que estuvieron muy cerca en el pasado, en el mismo lado del mundo, con aparente empatía, hoy pasan de largo, sin mirar. Son extraños en la noche… Velas blancas, muchas velas blancas.

ARIES

De acuerdo con el As de copas del Tarot, usted se refiere a su infancia como una etapa feliz: el abanico del mundo se le abría lleno de posibilidades que exploraba sin afán; había tiempo por delante. Pero todo no fue color de rosa; también tiene recuerdos tristes, ocultos debajo del piso de la memoria. Si los dejara salir se quitaría un peso de encima… Dos velas blancas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

