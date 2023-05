El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 14 al 20 de mayo

Tarot del 14 al 20 de mayo. Foto: Cortesía

ESCORPIÓN

Mientras veía a varias personas acomodadas y satisfechas con sus relaciones amorosas, usted persistía en la búsqueda del verdadero amor. Y caía sobre las piedras, de tropiezo en tropiezo, lastimándose. Hoy es claro que su ganancia es la experiencia. A varios de sus amigos, que no se perdieron en los laberintos del amor, les hubiera gustado hacer su recorrido.

SAGITARIO

Frente a muchas de las cosas que pasan, usted no puede hacer nada. No puede evitar una guerra nuclear como la que algunos anuncian, ni la erupción de un volcán, ni el choque de egos vanidosos. Desde su pequeña esquina del mundo, sigue convencido de que es urgente avanzar en la solución de los problemas que amenazan a la humanidad entera. No entiende por qué no vamos en esa dirección.

CAPRICORNIO

A usted le parece que las lecciones de la pandemia se olvidaron: cuidar al prójimo y al planeta, preocuparse más por el espíritu y menos por las reacciones del mercado. Aspirar a estar en mares limpios, ciudades libres de humo y hollín, sin montañas de basura que se vienen abajo y que prime la solidaridad. Algunos, en medio de la superficialidad, sostienen que el peligro ya pasó. Hasta que el mundo se paralice de nuevo. Así vamos.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí