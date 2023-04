El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 16 al 22 de abril

Tarot del 16 al 22 de abril de 2023. Foto: Archivo

CÁNCER

De acuerdo con el nueve de espadas del Tarot, los últimos traspiés muestran que las cosas se complicaron, a pesar de tanto esfuerzo. Usted carga sobre los hombros muchas obligaciones sin pedir ayuda. Se muerde los labios para no expresar su fragilidad, sus dudas constantes y dar siempre la apariencia de persona fuerte y segura. Primero muerto que frágil, así lo educaron…

LEO

No hay un ambiente favorable para realizar sus proyectos; además, no se sabe cuándo mejorarán las cosas. Usted no puede controlar este mundo en crisis por la guerra descarnada, la inestabilidad económica y la arrogancia de personajes que juegan a la gallina ciega y tienen en sus manos la vida de muchos… La lluvia seguirá mojando los techos y la calle.

VIRGO

Usted va por la vida demasiado rápido, entretenido en mil cosas ¿Perdiendo el tiempo? Para no afrontar varios asuntos que debería resolver, sin demora… Los enredos seguirán ahí y usted continuará pasando por la mitad, en zigzag, para evitar los rasguños. Si no hace nada, regresará invariablemente al mismo punto, días, meses ¿Seguirá la evasión? Su Tarot pregunta tres veces.

