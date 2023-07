El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 16 al 22 de julio

El Tarot de Mavé del 16 al 22 de julio. Foto: Archivo Particular

CAPRICORNIO

Si alguno de sus proyectos, a los que se ha dedicado en cuerpo y alma, no resulta, por algo será: eso se dice a sí mismo, con la idea de no presionar, así se muera de impaciencia. Si no coge las riendas de sus proyectos, si los deja en manos de otros, si no les hace seguimiento, si permite que se duerman, si no expresa su afán de ver resultados, seguirá la parálisis…

ACUARIO

La idea del fin del mundo lo perturba. Muchas cosas están mal: países incendiados por conflictos y guerras, violencia, hambre y huida, desafueros del poder, autoritarismos, juegos sucios y trampas. Esta película triste revela el momento de la humanidad. La vida cambia intempestivamente; es el azar, la sorpresa.

PISCIS

Se siente observado en detalle; algunos pretenden imitarlo… Usted piensa en el arduo trabajo que le ha costado descubrir su propio camino, encontrar su forma de ser y estar, sin seguir las directrices de nadie. Este ha sido un proceso agotador, frustrante, muchas veces, solitario. Pero ha valido la pena, está contento de ser como es, no le interesa imitar a nadie.

