El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 16 al 22 de julio

El Tarot de Mavé del 16 al 22 de julio. Foto: Archivo Particular

ARIES

Para usted, quienes piensan que todo está divinamente son lunáticos, no se percatan de nada… La cuestión no se reduce en dividir a las personas en positivas o llevadas por el desencanto. Desde su punto de vista, los optimistas extremos están en la superficie, jamás van al fondo. Y en el fondo está el misterio.

TAURO

Varios sostienen que usted trabaja demasiado, lo único que hace es trabajar. Más allá de su rigor y disciplina, no ven que siente pasión por lo que hace, se entrega, los días no pasan en el desperdicio. Y esto es una suerte; muchos -las estadísticas aumentan- trabajan con desgano y son esclavos de una rutina sosa; hacen lo que no les gusta, por obligación.

GÉMINIS

Es preciso empezar ya a cerrar ciclos. Varios proyectos no funcionaron; no puede seguir en lo mismo, no puede perder el tiempo… Eran geniales, pero hoy son irrealizables, todo cambió ¿Será un innovador o se quedará en lo conocido?, pregunta el Rey de bastos. Y esto no es fácil de contestar: está instalado en la comodidad, con certezas aparentes, espejismos.

