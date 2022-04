El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 17 al 23 de abril de 2022

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

CAPRICORNIO

Lleva tiempo en función de las vidas de los otros con una cuota de sacrificio: se echa sobre los hombros problemas que no le corresponden y no puede solucionar. Seguirá acompañando a los demás, a su lado, con generosidad, pero sin responder por sus decisiones. Se ha hecho este propósito muchas veces ¿Lo cumplirá esta vez? Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

ACUARIO

Si mira atrás, reconoce que la pandemia lo afectó con el miedo y la incertidumbre conocidos, lo acercó a algunas personas, lo alejó de otras, y lo hizo consciente de que ni usted ni el planeta son eternos, todo se acaba en un instante. Por eso le parece irresponsable -no se cansará de manifestarlo- seguir como si nada hubiera sucedido, con premura desesperada y la vieja voracidad que destruye la naturaleza y el prójimo. Una vela naranja durante los siete días de la semana, sin falta.

PISCIS

Le reclaman por su desconfianza en el futuro. Pero cómo no va a ser así ante el espectáculo planetario. Las imágenes diarias que estallan en la pantalla de la televisión no son las de fuegos pirotécnicos para celebrar hazañas o fiestas patrias, sino para dar cuenta de la guerra que avanza y de los heraldos de la muerte que no oyen súplicas. Son imágenes de la prehistoria de hombres con garrotes… Velas blancas, muchísimas velas blancas.

