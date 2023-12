El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 17 al 23 de diciembre

Tarot del 17 al 23 de diciembre. Foto: Archivo Particular

GÉMINIS

Su fantasía es irse lejos, cambiar sus rutinas y costumbres, aprender otro idioma, adaptar sus ojos a una luz distinta, descubrir nuevas calles… Esta fantasía, más allá de evidenciar el aburrimiento con todo, pone de presente su necesidad de cambiar. Se acerca el nuevo año, que en el horóscopo chino es el año del dragón, animal mítico que siempre regresa la esperanza al planeta… Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores.

CÁNCER

El ambiente incendiado, explosiones por todas partes, el pesimismo como hilo de las conversaciones, las mentiras que se pronuncian sin pudor; de los murmullos se pasa a los gritos y a las ordenes perentorias… Así están las cosas, así vamos todos en medio del barullo que no permite pensar y convierte en héroes, héroes de mentira, a quienes hablan duro y dicen barbaridades. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

LEO

El horror no deja ver el esfuerzo de tantas personas anónimas que van por ahí, desde temprano, movidas por pequeñas ilusiones… A estas personas no las buscan para que expongan su vida en las redes y hablen de sus proyectos; muchos concluyen que no pueden aportar ni decir nada, no saben… De acuerdo con el As de copas del Tarot, estas personas anónimas, que tanto se le parecen, son faros que iluminan.

