El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 17 al 23 de septiembre

Tarot de Mavé del 17 al 23 de septiembre. Foto: Archivo Particular

SAGITARIO

La nostalgia lo regresa al pasado; recuerda paisajes y viejos amores que lo inspiraron, le gustaría retroceder el tiempo. De acuerdo con el ocho de copas del Tarot, usted evita concluir que el pasado fue mejor, aunque esté lleno de personas inolvidables y experiencias extraordinarias. La nostalgia llega cuando vuelve a pasear por viejos caminos, caminos rodeados de eucaliptus, pinos y sauces.

CAPRICORNIO

Le sugieren disminuir la crítica ¿Por qué ve lo malo y feo? Usted se atormenta mientras los demás son felices; esto le dicen de manera persuasiva y también como regaño y le ha calado, al punto de que últimamente no ha dicho lo que piensa y si las discusiones se acaloran, corre. Mantendrá su posición, no será condescendiente, no engrosará las filas de quienes gritan en coro que todo está bien, mientras la casa se cae.

ACUARIO

Está a punto de comenzar el otoño con sus colores amarillos, verdes y cafés, con sus ventarrones que levantan las hojas del piso, hacen cerrar los ojos y apresurar el paso. Usted siente que logrará sus metas después de superar los difíciles obstáculos de Abril y Mayo, cuando perdió de vista el horizonte y quiso huir a otra parte… En el otoño el aire entrará mejor a sus pulmones.

