El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 19 al 25 de febrero

Tarot del 19 al 25 de febrero 2023. Foto: Archivo

SAGITARIO

A quienes lo rodean les muestra el lado positivo de las cosas para que no se encierren en un cuarto oscuro y no se vayan a otra parte… Muchos lo han buscado con el fin de no sentirse perdidos en un ambiente lleno de vaguedades e incertidumbre. Y lo han encontrado muy callado: usted tampoco ve el camino con claridad…

CAPRICORNIO

De acuerdo con el ocho de bastos del Tarot, se dio permiso para pensar en cosas agradables, dejando los líos para después; algunos problemas se agrandaron… No quiere solucionarlos solo, mientras los demás, en el colmo del descaro, esperan que usted lo haga… Actuará en nombre propio; no dejará que le pongan más peso sobre su espalda adolorida.

ACUARIO

Varios no entienden cómo puede ser tan optimista sin que la realidad lo desanime, la de todos los días, de domingo a domingo… Usted decidió pasar de la preocupación a la ocupación, seguir con sus proyectos, a pesar de que las cosas se caigan… Asumió varios compromisos en los que responde por sí mismo y por otros. No puede quedarse con los brazos cruzados…

