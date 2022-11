El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 20 al 26 de noviembre

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

TAURO

Las pequeñas cosas lo alegran como la luz de esta época que recuerda el invierno en el hemisferio norte y la belleza de algunos jardines con sus gladiolos, agapandos y cartuchos, sembrados en desorden, pero vivos. Como dijo Stefan Zweig en sus memorias: “Encontrar un sentido en las cosas de menor apariencia y contemplarlas, con los ojos iluminados”. Para salir Victorioso en la batalla. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

GÉMINIS

“Los claros ladridos de los perros en Noviembre… señal de que llega el frío”, como dice Annie Ernaux. La migración de millones de cangrejos para llegar al mar, en la isla de Navidad en el Océano Pacífico, también en Noviembre. Este es un mes en el que a usted le han pasado cosas como amores intensos, que lo pusieron a dar vueltas de canela y a escribir promesas con su puño y letra, que cumplió fielmente. Lo hará otra vez en este frío Noviembre… Velas rosadas, muchísimas velas rosadas.

CÁNCER

De acuerdo con el siete de espadas del Tarot, usted se pregunta por qué quienes lo rodean no le ponen atención cuando habla de hacer esto o aquello inmediatamente, sin dejar pasar más tiempo… Y no lo escuchan, pues fuera de lamentarse con vehemencia por todo lo que sucede, no va más allá ¿Seguirá el coro de sus quejas repitente y desolado? Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

