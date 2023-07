El Tarot de Mavé gratis: así le irá en la semana del 23 al 29 de julio

El Tarot de Mavé del 23 al 29 de julio. Foto: Archivo

LEO

En su trabajo los días son iguales, siguen las corrientes furiosas… Usted ha llamado a la cordura, es la única forma de lograr las metas. No es imposible, se repite los lunes, cuando empieza la semana, pero el viernes, a las cinco de la tarde, en medio del abatimiento, concluye que sus esfuerzos son inútiles…

VIRGO

Al ver cómo siguen sucediendo tantas cosas que no deberían pasar, usted se mete en su burbuja. Algunas veces consigue pasar los días sin hablar sobre temas espinosos y sin estar pendiente de las noticias de la noche… Y piensa en los monjes que, para huir del ruido, dedicaban sus días al aislamiento y la meditación, en las montañas, en monasterios protegidos por enormes puertas de madera.

LIBRA

Se recrimina por su indisciplina y empieza el rosario de culpas… Quienes lo oyen se sorprenden con su exageración: lo consideran una persona disciplinada que realiza sus metas; admiran su constancia, no se distrae. Su exageración ha sido objeto de humor, pero se está volviendo motivo de preocupación; sus errores no son gravísimos, como los hace ver ¡Usted no es una persona indisciplinada!

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí